İYİ Parti'den Öğretmene Başsağlığı Mesajı

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Çekmeköy'de bir lisede saldırı sonucu öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik için başsağlığı mesajı paylaştı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görev yaptığı sınıfta, evlat bildiği öğrencisi tarafından canice katledilen Fatma Nur Çelik öğretmenimizin acısıyla derinden sarsıldık. Fatma Nur öğretmenimize Cenab-ı Allah'tan rahmet; Kederli ailesine ve meslektaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.