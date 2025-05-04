İYİ Parti'den Saldırılara Sert Tepki - Son Dakika
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İYİ Parti'den Saldırılara Sert Tepki

Uğur Poyraz, CHP lideri Özgür Özel ve İYİ Parti milletvekiline yapılan saldırıları kınadı.

04.05.2025 17:26
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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Dün İYİ Parti Adana Milletvekilimiz Sayın Ayyüce Türkeş Taş'a cüret edilen vandallığı, bugün de CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Her iki saldırıda da; faillerin kim olduğu, talimatı kimden aldıkları fark etmez. Bu saldıralar, 'Anayasal Haklara' yapılmıştır. Düşünülmesi ve tepki verilmesi gereken mesele; 'Bu suç işleme imtiyazının kaynağıdır.' Daha önce İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Dervişoğlu'na yapılan arsız tehditlerde devletin ilgili birimlerinin re'sen harekete geçmesi için şikayetçi olunmamıştır. Adalet  ve İçişleri Bakanlıkları Beştepe ve Balgat'ın değil, büyük Türk milletinindir" dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in fiziksel saldırıya uğramasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Poyraz'ın açıklaması şöyle:

"Dün İYİ Parti Adana Milletvekilimiz Sayın Ayyüce Türkeş Taş'a cüret edilen vandallığı, bugün de CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Her iki saldırıda da; faillerin kim olduğu, talimatı kimden aldıkları fark etmez. Bu saldıralar, 'Anayasal Haklara' yapılmıştır. Düşünülmesi ve tepki verilmesi gereken mesele; 'Bu suç işleme imtiyazının kaynağıdır'. Daha önce İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Dervişoğlu'na yapılan arsız tehditlerde devletin ilgili birimlerinin re'sen harekete geçmesi için şikayetçi olunmamıştır. Geldiğimiz noktada ise; Emniyet, Mülki İdare, Yargı; siyaset yapma-ibadet-inanç gibi Anayasal haklara yönelmiş tehditlere, saldırılara ve gasplara karşı görevlerini suistimal ve/veya ihmal etmeleri süreklilik kazanmıştır. Adalet  ve İçişleri Bakanlıkları Beştepe ve Balgat'ın değil, büyük Türk milletinindir."

Kaynak: ANKA

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