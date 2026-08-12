İYİ Parti\'den şehit botu ve açılım tepkisi

(AFYONKARAHİSAR) - İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda bir şehidin botunun camekanda sergilendiğini söyleyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, "Biz bu parçalanmış botların ve şehit naaşlarının omuzlarımıza yüklediği mesuliyetin temsilcileriyiz. Bu mesuliyetin farkındayız, bilincindeyiz. Ama bunu hamasi bir siyasi sermaye yapmak da bizim siyasi ahlakımıza ve şahsiyetimize uygun değil. Biz büyük ailemiz mutlu olsun, kimse kimseden ayrı gayrı görülmesin, bu memleketin dirliği, düzeni bozulmasın isteyenleriz" dedi.

İYİ Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu'nu il başkanlığındaki makamında ziyaret etti. İYİ Partili Yılmaz burada yaptığı kısa açıklamada şunları kaydetti:

"İl başkanımızın odasında otururken küçük bir camekanın içerisinde bir obje gördüm. Nedir bu dedim. İl başkanımız dedi ki bu 'Bir şehit ailesinin bu son ihanet açılımı başladığı süreçte gelip emanet ettiği bir kahraman askerimizin, şehidimizin botudur' dedi. Mayına basıp şehit olmuş. O parçalanmış botu bizim Afyonkarahisar il başkanımızın makam odasının en baş köşesinde duruyor. Milletler ne olup ne bittiğini geçmişte hatırlamazlarsa yaşayamazlar. Bu bizim bir şehidimizin botu. Mayına basarak şehadet şerbetini içmiş bir kahramanımızın bu Sayın Bahçeli'nin ilk Meclis konuşmasıyla Apo'ya açılıma dair davetinden hemen sonra ailemiz il başkanlığımıza gelerek bu botu il başkanımıza teslim ediyorlar."

"BU BİR EMANETTİR"

Ailenin açıklamalarını aktaran İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başakanı Muhammet Mısırlıoğlu, ailenin botu bırakırken söylediği sözleri aktardı. Mısırlıoğlu, "'Bu şehidimizin hakkının, hukukunun bütün sorumluluğunun bizde olduğunu, bunun savunucusu da İYİ Parti'nin olması gerektiğini, genel başkanımızın da daha sonraki çıkışından sonra artık bundan sonra dedi ben bunu gelir burada ziyaret ederim. Onun haricinde bütün haklarını size emanet ediyorum' dedi. Bu bir emanettir" dedi.

"AĞIR BİR MESULİYET VAR, AĞIR BİR SORUMLULUK VAR"

İYİ Partili Hüseyin Raşit Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bizim omuzlarımızda bizzat cisimleşen sembollerinden birini de milletimizin bize tevdi ettiğini göstermesi bakımından rica ettim arkadaşlardan. Ağır bir mesuliyet var, ağır bir sorumluluk var. Biz bu parçalanmış botların ve şehit naaşlarının omuzlarımıza yüklediği mesuliyetin temsilcileriyiz. Bu mesuliyetin farkındayız, bilincindeyiz. Ama bunu hamasi bir siyasi sermaye yapmak da bizim siyasi ahlakımıza ve şahsiyetimize uygun değil. Biz büyük ailemiz mutlu olsun. Kimse kimseden ayrı gayrı görülmesin. Bu memleketin dirliği, düzeni bozulmasın isteyenleriz. Dolayısıyla bu iktidarın ihanet yasasında söylediği şeyler doğrusu kitabın ortasından konuşmak gerekirse ipe sapa gelmez şeyler arkadaşlar. Nasıl gelmez? Çünkü tespit edecek kurullar öngörülüyor. Ama kurullarda siyasi sorumluluk sahibi kimse yok. Herkes atanmış. Cumhurbaşkanı yardımcısı diyor, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri diyor, MİT başkanı diyor. Halk temsilcisi var mı orada? Bunların tamamı memur değil mi? Bir memurlar kuruluna bu kadar hayati bir meseledeki sorumluluğu bırakıyorlar. Niye bırakıyorlar biliyor musunuz? Çünkü yarın öbür gün yargı önünde hesap vermek istemiyorlar. Devlet görevlileri yaptı diyecekler. Devlet görevlisi mi kalmış? Devlet mi bıraktılar ortadaki devlet görevlisi kalacak? Devlet bırakmadılar. Devletle hükümet ayrımı bütünüyle ortadan kalktı. Buradaki mesele şudur. Bir şey yapmışlar kamuoyunu teskin etmek için. İşte katil olanlar affedilmeyecek. ya bir terör örgütünde siz katili nasıl tespit edeceksin?"

"KİMİN ATEŞ ETTİĞİNİ NEREDEN BİLECEKSİNİZ?"

Dağlıca Karakolu'na yönelik baskınlardan örnek veren İYİ Partili Yılmaz, şunları kaydetti:

"150 terörist bir karakolu sarıyor. Saatlerce ateş ediyor, roketlerle saldırıyor, bombalarla saldırıyor alçaklar ve diyelim ki orada 8-9 tane askerimiz şehit oluyor. O 150 teröristten bu 8-9 aslanımızı şehit edenin hangisi olduğunu ne ile tespit edeceksiniz? O teröristin silahını alıp balistik incelemeye götürme imkanınız var mı? 10 sene, 15 sene önceki baskının. Şehidimizin bedeninden kurşun çekirdeğini çıkarttınız, incelemeye aldınız, eşleştirme mi yaptınız? O 150'si katil değil mi bu durumda? Bunların hiçbirini kapsamıyor bunların getirdikleri şey. O 150'si o baskına katılanların hiçbiri bu yasada, bu yasa teklifinde şimdi de Meclis'ten geçtiği için yasa diyebiliriz artık, katil değil. Demek ki bu iktidarın bizim af ihanet yasası dediğimiz yeni getirdiği düzenlemede karakol basıp asker şehit edenler de bu af kapsamından yararlanabilir. Çünkü ispatlayamıyorsun askeri şehit ettiğini. Ama baskında yer almış. Bunun cevabı nedir?"