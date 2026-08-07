İYİ Parti'den Şeffaflık Çağrısı: Komisyon Görüşmeleri Canlı Yayınlansın - Son Dakika
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İYİ Parti'den Şeffaflık Çağrısı: Komisyon Görüşmeleri Canlı Yayınlansın

İYİ Parti\'den Şeffaflık Çağrısı: Komisyon Görüşmeleri Canlı Yayınlansın
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İYİ Parti, Milli Dayanışma Kanun Teklifi görüşmelerinin TBMM Tören Salonu'nda yapılması, canlı yayınlanması ve şehit aileleri, gaziler, akademisyenler gibi kesimlerin dinlenmesi için TBMM Başkanlığı'na başvurdu.

(TBMM) - İYİ Parti, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerinin  TBMM Tören Salonu'nda yapılması ve canlı yayınlanması için TBMM Başkanlığı'na başvurdu. İYİ Parti ayrıca, başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere tekliften etkilenecek farklı kesimlerin Adalet Komisyonu toplantılarına davet edilerek görüşlerinin alınmasını istedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Turhan Çömez ve Uğur Poyraz tarafından TBMM Başkanlığı'na yapılan başvuruda, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin komisyon görüşmelerinin TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilmesi ve görüşmelerin TBMM TV ile TBMM'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınlanması talep edildi.

İYİ Parti, teklifin komisyon aşamasındaki görüşmelerinin kamuoyu tarafından takip edilebilmesinin yasama faaliyetlerinin hesap verebilirliği ve açıklığı açısından önem taşıdığını vurguladı. TBMM TV'nin görevleri arasında komisyon çalışmalarını izlemek ve gerekli görülmesi halinde canlı yayın yapmak bulunduğuna dikkati çekilen başvuruda, toplantıların canlı yayınlanmasının milletin yasama faaliyetlerini doğrudan takip edebilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Başvuruda, Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarının, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri'nin, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın, Anayasa ve ceza hukuku alanında uzman akademisyenlerin, Türkiye Barolar Birliği ile ilgili baroların temsilcilerinin, şehit aileleri ve gazileri temsil eden federasyon, konfederasyon, dernek ve vakıfların komisyon toplantılarına davet edilmesi talep edildi.

Ayrıca terörle mücadele alanında görev yapmış emekli hakim, Cumhuriyet savcısı, asker, kolluk amiri ve güvenlik bürokrasisinde görev yapmış uzmanlar ile tekliften doğrudan etkilenecek ilgili kamu kurumları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve diğer toplumsal kesimlerin temsilcilerinin de dinlenmesi istendi.

İYİ Parti'nin başvurusunda, komisyon görüşmelerine davet edilen kişi, kurum ve kuruluşların listesinin yazılı olarak bildirilmesi ve henüz davet edilmemiş olanların komisyon çalışmalarına çağrılarak görüş ve değerlendirmelerinin alınması talep edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti'den Şeffaflık Çağrısı: Komisyon Görüşmeleri Canlı Yayınlansın - Son Dakika

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