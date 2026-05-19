İYİ Parti'den yeni anayasa eleştirisi: Hukuk güvenliği yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İYİ Parti'den yeni anayasa eleştirisi: Hukuk güvenliği yok

19.05.2026 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Gürlek'in yeni anayasa çağrılarını eleştirerek, asıl sorunun hukuk ve adalet güvenliğinin olmaması olduğunu belirtti. Türkiye'nin hukukun üstünlüğü endeksinde 142 ülke arasında 118. sırada olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "yeni anayasa" açıklamalarını değerlendiren İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, hukukun üstünlüğü endekslerinde Türkiye'nin son sıralarda olduğuna vurgulayarak, "Asıl mesele mevcut anayasamızın darbeciler tarafından yapılmış olması değil, ülkede hukuk ve adalet güvenliğinin olmamasıdır" dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Darbe lekesi taşıyan anayasadan kurtulmak istiyoruz" ve Bakan Gürlek'in "Milletin yeni ve sivil anayasa beklentisi zirveye ulaştı" söylemlerine ilişkin açıklama yaptı.

"MEVCUT ANAYASANIN ZATEN 130'DAN FAZLA MADDESİ DEĞİŞTİ"

Hem Erdoğan'ın hem de Gürlek'in açıklamalarını yakından takip ettiklerini belirten Osman Ertürk Özel, "Her iki isim de Anayasa'ya bir darbe imasında bulunuyorlar ve Anayasa'nın işlevini yitirdiğini, bir darbe ürünü olduğunu, bunun da ülkemize yakışmadığını ifade ediyorlar. Meselemiz esasen Anayasamızın bir darbe ürünü olması değil. Çünkü mevcut Anayasamız, 1982'den bu yana 4-5 kez çok ciddi değişikliklere uğramış bir anayasa" diye konuştu.

Mevcut Anayasa'nın 130'dan fazla maddesinin 1982'den bugüne değişikliğe uğradığını belirten Özel, "Bakın, bu ülkede bir mesele varsa, bir hukuk, bir adalet problemi varsa bunun nedeni mevcut Anayasamızın darbeciler tarafından yapılmış olması değil, ülkede hukuk ve adalet güvenliğinin olmamasıdır" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, 142 ÜLKE ARASINDA 118'İNCİ SIRADA

Türkiye'deki hukukun üstünlüğü problemi olduğunu savunan Özel, "Bütün hukukun üstünlüğü endekslerine bakın, en son verilere göre 142 ülke arasında 118'inci sıradayız. Böyle bir ülkede sorunların çözümünü yeni bir anayasa yapmakta bulmak bana biraz abes geliyor" dedi.

"İKTİDAR MEVCUT ANAYASAYA DA UYMUYOR"

Dikkat çekilmesi gereken noktalardan birinin de iktidarın zaten mevcut Anayasa'ya uymaması olduğunu söyleyen Özel, "Bu iktidar Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını da tanımıyor. Yeri geliyor, ortağıyla birlikte Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması gerektiğini dahi açıkça dile getiriyor. Bu iktidar tarafından kapsayıcı ve onların deyimiyle bütün insanların 'Benim anayasam' dediği bir anayasa yapılmasını beklemek gerçeklikten kopukluk gerektiriyor" diye konuştu.

"EKONOMİK KRİZ VE İHANET SÜRECİ İÇERİSİNDEYİZ"

"Bu gündem neden sürekli ısıtılıp önümüze geliyor" diye soran Özel, "Çünkü gizlenmesi çok zor bir ekonomik kriz içerisindeyiz, bir ihanet sürecinin içerisindeyiz. Bu iki süreç, iktidar tarafından gizlenebilsin diye yeni anayasa tartışması önümüze getiriliyor" dedi."

Özel, partisinin yeni anayasaya ilişkin tavrını, "İYİ Parti olarak bulunduğumuz nokta şudur: Yeni bir anayasa yapabiliriz ama kesinlikle ve kesinlikle otoriter bir rejimi tahkim etmeyiz. Parlamenter sisteme dönmek isteriz ve mevcut Anayasamızın değişmez maddeleri bizim olmazsa olmaz kırmızı çizgimizdir" ifadeleriyle özetledi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti'den yeni anayasa eleştirisi: Hukuk güvenliği yok - Son Dakika

Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda
Fenerbahçeliler Derneği’nde yangın çıkaran çocuk: Galatasaraylıyım, Fenerbahçe’yi sevmiyorum Fenerbahçeliler Derneği'nde yangın çıkaran çocuk: Galatasaraylıyım, Fenerbahçe’yi sevmiyorum
İsrail saldırısı sonucu Küresel Sumud Filosu’ndaki teknede meydana gelen hasar kamerada İsrail saldırısı sonucu Küresel Sumud Filosu'ndaki teknede meydana gelen hasar kamerada
Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası’ndan patriotları çekme kararı aldı Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası'ndan patriotları çekme kararı aldı
Tadilat için girdiği evden cansız bedeni çıktı Tadilat için girdiği evden cansız bedeni çıktı
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
Rotterdam’a ulaşan ölüm gemisi dezenfekte edilmeye başlandı Rotterdam’a ulaşan ölüm gemisi dezenfekte edilmeye başlandı

15:07
Yıldız futbolcuya şok Maçın ortasında kalçası açıldı
Yıldız futbolcuya şok! Maçın ortasında kalçası açıldı
14:34
İsrail, Sumud Filosu’na yine saldırdı İşte o anlar
İsrail, Sumud Filosu'na yine saldırdı! İşte o anlar
14:11
Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu
Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu
14:01
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
14:00
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu İfade verdi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi
13:31
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD’ye karşı yeni cepheler açarız
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD'ye karşı yeni cepheler açarız
12:26
Mango’nun kurucusu İsak Andiç’in ölümünde oğlu gözaltında
Mango'nun kurucusu İsak Andiç'in ölümünde oğlu gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 15:33:06. #7.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti'den yeni anayasa eleştirisi: Hukuk güvenliği yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.