Üye Girişi
Son Dakika Logo

İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, 1 Mayıs'ı Edirne'de İşçilerle Kutladı: "Hayatımın Sonuna Kadar Yanınızda Olacağım"

01.05.2026 15:13  Güncelleme: 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(EDİRNE) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Edirne'de kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışa Günü'nde yaptığı açıklamada, "Çileniz çilemdir. Acınız acımdır. Hayatımın sonuna kadar yanınızda olacağım. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüz ve İşçi Bayramı'nız kutlu ve mutlu olsun" dedi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da "Asgari ücretli yılda 12 ay çalışıyor ortalama iki ayını vergiye veriyor. Bu dayanılacak, kabul edilebilecek bir vergi düzenlenmesi değildir. Dayanma gücümüz kalmadı" diye konuştu.

TÜRK-İŞ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Edirne'de kutladı. Konfederasyona bağlı sendikaların üyeleri, Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplanarak kortej oluşturdu. Katılımcılar, Saraçlar Caddesi'ne yürüdü.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da Saraçlar Caddesi'nde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda alandakileri selamlayan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tüm işçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı. Dervişoğlu, "Çileniz çilemdir. Acınız acımdır. Hayatımın sonuna kadar yanınızda olacağım. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüz ve İşçi Bayramı'nız kutlu ve mutlu olsun" dedi.

Atalay: "Asgari ücretli yılda 12 ay çalışıyor ortalama iki ayını vergiye veriyor"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da yaptığı konuşmada, alım gücünün giderek düştüğünü, eskiden işsizlerin "yoksul" sayıldığını, bugün ise çalışanların da yoksullukla mücadele ettiğini söyledi. Gelir dağılımındaki adaletsizliğin her geçen gün büyüdüğünü, zenginin daha zenginleştiğini, emeğiyle geçinenlerin daha da yoksullaştığını söyleyen Ergün Atalay, şunları kaydetti:

"Asgari ücretle çalışan milyonların daha yıl dolmadan gelirleri eriyor. Yapılan artışlar kısa sürede etkisini kaybetmekte. 6 ayda eriyen ücretler adil değildir. Bu durum ne adildir ne de sürdürülebilir bir durumdur. Asgari ücretli yılda 12 ay çalışıyor ortalama iki ayını vergiye veriyor. Bu dayanılacak, kabul edilebilecek bir vergi düzenlenmesi değildir. Onun için ülke yönetenler, bir an evvel vergiyle ilgili bu ülkenin çalışanlarının yeni bir düzenlemeye ihtiyacı var. Dayanma gücümüz kalmadı."

Atalay, taşeron işçiler ve kuryelerin yaşadığı sorunların çözümü için düzenleme yapılmasını, staj ve çıraklık sürecinin sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesini de istedi.

Kutlamalara, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ile TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların temsilci ve üyeleri katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kutlamalarının ardından Tarihi Edirne Belediyesi binasını ziyaret etti. Binada bulunan Atatürk Odası'nı da gezen Genel Başkan Dervişoğlu, hatıra defterini imzaladı. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan tarafından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na hediye takdim edildi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:26
Almanya'ya giden Tedesco neye uğradığını şaşırdı
15:43
Athena Gökhan'dan Galatasaray'ın küfürlü bestesine olay yorum: Benim için şeref
15:43
14:53
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
14:38
Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri
14:53
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
Rojin Kabaiş’in babasından Sedat Peker sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 16:55:42. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.