İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Balıkesir'de
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Balıkesir'de

07.11.2025 21:47
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı ziyaret etti. Ziyarette, milletvekilleri ve il başkanları da hazır bulundu.

(BALIKESİR) – İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Balıkesir programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı ziyaret etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Dervişoğlu'na, TBMM İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük ve İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta eşlik etti.

Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyarette, Dervişoğlu ve Akın karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ahmet Akın, Balıkesir, İYİ Parti, Belediye, Güncel

