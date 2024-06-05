İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 'tek adam' rejimidir - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 'tek adam' rejimidir

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 'tek adam' rejimi olduğunu belirterek, 'O çürümüş geminizin hurdasıyla Türkiye'yi hiçbir yere götüremezsiniz' ifadelerini kullandı.

05.06.2024 11:27
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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin "tek adam" rejimi olduğunu belirterek, "O çürümüş geminizin hurdasıyla Türkiye'yi hiçbir yere götüremezsiniz" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, devletin içinde örgütlerin, sokaklarda çetelerin, piyasada baronların olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin "tek adam" sistemi olduğunu kaydeden Dervişoğlu şöyle konuştu:

"En tepede tek adam, altında ise onlarca, yüzlerce küçük adamcıklarla gece vakti yayınlanan Resmi Gazete ile yeni tek adamcıklar tedavüle girerken, affedilerek oyundan çıkarılanlar, ATM kartlarını kullanabilmeleri için büyükelçi ünvanı ile tatile atanıyorlar. Devletin içinde örgütlerin, sokaklarda çetelerin, medyada trollerin, piyasada baronların başrol olduğu bu oyunda biz asla ve kat'a yevmiyeli figüran olmayacağız. Milletimizle birlikte bu oyunu da Allah'ın izniyle onların başlarına yıkacağız. Artık çoktan devrilmiş bu davanızı kaldıramaz, kararmış ampülünüzü tamir edemez, o çürümüş geminizinin hurdasıyla da Türkiye'yi hiçbir yere götüremezsiniz. Bundan emin olunuz. İyi Parti var ve o geminin artık hükmünü yitirdiğini dünyaya ilan ediyor."

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA

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