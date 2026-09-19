İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Gaziler Günü mesajında rahmet diledi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabındaki mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Gazilik, vatan uğruna verilen mücadelenin ve gösterilen fedakarlığın onurlu bir hatırasıdır. Vatan uğruna canını ortaya koyan, bayrağımız için bedel ödeyen kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum. Gaziler Günü kutlu olsun."