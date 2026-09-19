İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Gaziler Günü mesajında rahmet diledi - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Gaziler Günü mesajında rahmet diledi

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü için sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Dervişoğlu, mesajında gaziliğin onurlu bir hatıra olduğunu belirterek ebediyete irtihal eden gazilere rahmet, hayatta olanlara sağlık ve huzur diledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabındaki mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Gazilik, vatan uğruna verilen mücadelenin ve gösterilen fedakarlığın onurlu bir hatırasıdır. Vatan uğruna canını ortaya koyan, bayrağımız için bedel ödeyen kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum. Gaziler Günü kutlu olsun."

Kaynak: AA
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