İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İmamoğlu\'nun duruşması için Silivri\'ye geldi

(İSTANBUL) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı duruşmayı takip etmek üzere Silivri'ye geldi. Dervişoğlu'nu, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel karşıladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı duruşmayı takip etmek üzere Silivri'ye geldi.

Silivri'ye gelişinde YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmayları tarafından karşılanan Dervişoğlu, gazetecilerin soruları üzerine açıklamayı çıkışta yapacağını belirterek, "Duruşmaya ilk kez geliyorum, bugün 100'üncü gün, her gün partimizi temsilen bir genel başkan yardımcımız ya da bir parti yetkilisi buradaydı. Çıkışta açıklama yapmamız gerekiyorsa yaparız" ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, İmamoğlu'nun muhalefete birlik çağrısı yaptığının anımsatılması üzerine, "Çok iyisin" karşılığını verdi.