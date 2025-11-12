İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan CHP Açıklamaları - Son Dakika
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan CHP Açıklamaları

12.11.2025 12:28
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP'ye yönelik olası kapatma bildirimini ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan soruşturmayı değerlendirdi. Dervişoğlu, iddianamenin siyasallaştırıldığına dair eleştirilerini yineledi ve demokrasinin kabul etmeyeceği uygulamalara dikkat çekti.

(TBMM) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na CHP'yi kapatmaya yönelik bildirimde bulunduğu" iddialarına ilişkin, "Bunların akıllarının bir tarafında o da olabilir. Buna benzer uygulamalar geçmiş dönemde olmadı mı? CHP, butlan krizinden yeni çıktı. Bugün de yeni bir krize doğru sürüklenmesini istemeleri onlar açısından doğal" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye ilişkin değerlendirmesi sorulan Dervişoğlu, şunları söyledi:

"İddianame yayınlanmadan önce yandaş medyadan iddianameye dair birtakım izler ve emarelere kamuoyu şahit oldu. 3 bin 900 sayfalık bir iddianameyle ilgili yeni yayınlanmışken, incelemeden herhangi bir şey söyleyebilmek mümkün değil. Hukukçu arkadaşlarımız inceliyor. Davanın başlaması, soruşturmanın yürütülme biçimi, sürdürülen tahkikatlarla ilgili siyasallaştırılmış bir soruşturma olma özelliğine dair eleştirilerimi dile getirmiştim. Dışarıdan bakıldığında bir siyasi boyutu var bu soruşturmanın. Kamuoyunun da bu ortak kabulü.

Siyasi bir soruşturma gibi değerlendirilirse bu iddianamenin bir tarafında CHP'ye yönelik ithamlar da olacaktır. Ayrıca CHP'yi hedef tahtasına koyan bir çabayı da içinde barındıracaktır. Bunların hepsini inceleyerek kamuoyuyla kanaatlerimizi paylaşmak suretiyle üzerimize düşen siyasi sorumluluğunun gerekleliklerini yerine getireceğiz. Ama ayak üstü satih bilgilerle derin yorumlar yapmak niyetinde değilim. En başından beri bulunduğum yerde duruyorum. Türkiye'de bazı yargılamalar birilerinin isteği üzerine siyasi amaçla yapılıyormuş hissiyatı yaratılıyor. Bu da bir hakim kanaate dönüşüyor. Dolayısıyla bu iddianameye de o noktadan bakıyorum. Dosyanın yoğunluğu itibarıyla da incelemeden herhangi bir derin değerlendirmede bulunmak istemiyorum."

"Demokrasi bunu sindiremez"

Dervişoğlu, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na CHP'yi kapatmaya yönelik bildirimde bulunduğu" iddialarının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

"Bunların akıllarının bir tarafında o da olabilir. Buna benzer uygulamalar geçmiş dönemde olmadı mı? CHP, butlan krizinden yeni çıktı. Bugün de yeni bir krize doğru sürüklenmesini istemeleri onlar açısından doğal. Demokrasi açısından ne kabul edilir, ne kabul edilemez ona bakmamız lazım siyasi partiler, hukukçular, STK'lar ve medya dünyası olarak. Demokrasinin kabul etmeyeceği ve sindiremeyeceği şeyler nedir? Türkiye'de olup biten birçok şeyin arasında hakkın, hukukun, adaletin çiğnendiğine dair bir hakim kanaat var. Demokrasi bunu sindirebiylir mi, sindiremez. Dolayısıyla bu ülkenin geleceğini düşünüyorsak el birliğiyle demokrasi pilavı hangi suyu kaldırmaz ona bakmak lazım."

Kaynak: ANKA

