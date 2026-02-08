Müsavat Dervişoğlu, Kıyafeti Nedeniyle Hedef Alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i Ziyaret Edecek

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kıyafeti nedeniyle İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz tarafından sosyal medya üzerinden hedef alınan Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Maruz kaldığı edepsizliğin, kutsallarımıza yöneltilmiş aşağılık bir tavır olduğu konusundaki kanaatimi ifade ettim" dedi. Dervişoğlu, perşembe günü Güneş'i ziyaret edeceğini kaydetti.

İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın sosyal medya hesabından Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in yerel kıyafetli fotoğrafını paylaşarak kullandığı ifadelere ilişkin Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dervişoğlu, "Mihalgazi Belediye Başkanı Sayın Zeynep Güneş Hanımefendi ile telefonda görüştük. Maruz kaldığı edepsizliğin, kutsallarımıza yöneltilmiş aşağılık bir tavır olduğu konusundaki kanaatimi ifade ettim. Perşembe günü kendisini Mihalgazi Belediye Başkanlığı'ndaki makamında ziyaret edeceğim. Türk kadınının gücü dünyayı yönetmeye yeter; nasıl yöneteceğine ise kendisi karar verir. İYİ Parti'nin tartışmasız duruşu budur" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ın tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıklamıştı.