Müsavat Dervişoğlu'ndan 2024-2025 Adli Yılı Kutlaması

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 2024-2025 adli yılı açılışı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Adalet mülkün temelidir' düsturuyla görevini yerine getiren, hukukun herkes için eşit olduğu ilkesini benimseyen, hakkaniyeti vicdanının gür sesi bilen tüm yargı mensuplarımızın yeni adli yılını kutluyorum. Hukukun üstünlüğü ve adaletin tesisi için onuruyla görevini yürüten tüm hukukçularımıza çalışmalarında başarılar diliyorum."