İYİ Parti, İl Gezilerine ve Dış Politika Gelişmelerine Odaklandı

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(ANKARA) - İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında toplandı. Dervişoğlu'nun il gezilerine devam etmesi ve partinin "İYİ misin" programına ağırlık verilmesi benimsenen toplantıda, dış gelişmeler de değerlendirildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, genel merkez ek binada düzenlenen toplantıda, Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, partinin genel merkez ek binasında Genel Başkan Dervişoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda, il gezileri ve dış politikada yaşanan gelişmeler ele alındı.

Dervişoğlu,il gezilerine devam edecek

Gezilerde İYİ Parti'ye duyulan güvenin ve alakanın arttığının görüldüğü, önümüzdeki dönemde daha da artacağı değerlendirmesi yapılan toplantıda, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun her hafta bir il gezisi düzenlemesi ve İYİ Partili kurmayların yürüttüğü 'İYİ misin?' programına ağırlık verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca STK'lar ile daha çok iletişim kurularak toplumun tüm kesimlerinin sorunlarına ilişkin projeler geliştirilmesi konusunda da çalışmalara başlanması benimsendi.

İktidar gündemi dış politkaya hapsetti

Toplantıda, ayrıca dış politikadaki gelişmeler de ele alındı. İktidarın son zamanlarda gündemi vatandaşların sorunlarından ziyade dış politikaya hapsettiği değerlendirmesi yapılan toplantıda, bunun önüne geçilmesi için politikalar üretilmesi üzerinde duruldu.