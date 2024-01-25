 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu: Milletin Gönlüne Girmeye Çalışacağız - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu: Milletin Gönlüne Girmeye Çalışacağız

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Fatih Camisi'nde yapılan sabah namazının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kavuncu, İstanbul'a, vatana ve millete hayırlı bir seçim kampanyası yürüteceklerini belirterek, projelerine çalıştıklarını ve milletin gönlüne girmeye çalışacaklarını ifade etti.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu: Milletin Gönlüne Girmeye Çalışacağız
25.01.2024 - 10:47,
Abone Ol

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, milletin gönlüne girmeye çalışacaklarını belirterek, "Bu bir mücadeledir. Bu bir niyettir. Niyeti iyi olduktan sonra sonuç da elbette gelecektir. Sonucun elbette siyasette büyüklüğü önemlidir ama biz insanımızın, milletimizin mutluluğu için yola çıktık." dedi.

Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Fatih Camisi'nde kıldığı sabah namazının ardından Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti.

Fatih Camisi'nin çevresindeki çay ocaklarındaki vatandaşlarla bir araya gelen Kavuncu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, siyasette rekabetin millete fayda, kente ve ülkeye de bereket getirdiğini söyledi.

Kavuncu, bu anlayışla Fatih'ten yola çıktıklarını belirterek, "Fatih'in şehri İstanbul. İstanbul 'Geldikleri gibi giderler.' diyen Mustafa Kemal'in şehri. Asıl İstanbul burası." diye konuştu.

Sahaya çıkacaklarını ve milleti dinleyeceklerini aktaran Kavuncu, seçim kampanyasının İstanbul'a, vatana, millete hayırlı olmasını diledi.

Projelerine çalıştıklarını aktaran Kavuncu, "Biliyorsunuz ben 5 yıl İstanbul il başkanlığı yaptım. Bütün ekip arkadaşlarımızla beraber hep sahadaydık. İddia ediyorum. Bu son 5 yılda benim kadar İstanbul'un sokaklarında, mahallelerinde dolaşan başka birisi yoktur." ifadelerini kullandı.

Kavuncu, Anlat İstanbul Projesi'ni bitirdiklerini, İki Yaka İstanbul Projesi'ne başladıklarını kaydederek, "100 binin üzerinde insana temas ettik. Oradan topladığımız çok ciddi veriler var. İstanbul'un trafik probleminden tutun da otopark sıkıntısına kadar. Sadece yerelde değil belki genel siyaseti de ilgilendiren kontrolsüz göç ve geçici koruma kapsamında ülkemizde bulunan sığınmacıların düzensiz bir şekilde dolaşmasına kadar birçok konuya vakıfız." değerlendirmesinde bulundu.

"Milletimizin gönlüne girmeye çalışacağız"

Tek odaklarının İstanbul olacağını dile getiren Kavuncu, nezaketle, sadece halkı ve milleti ön planda tutan, kimseye dil uzatmadan, kimseyi hırpalamadan tek önceliklerinin İstanbul ve halkının olduğu bir seçim kampanyası yürüteceklerini anlattı.

Kavuncu, "Milletimizin gönlüne girmeye çalışacağız. Bu bir mücadeledir. Bu bir niyettir. Niyeti iyi olduktan sonra sonuç da elbette gelecektir. Sonucun elbette siyasette büyüklüğü önemlidir ama biz insanımızın, milletimizin mutluluğu için yola çıktık. Bunun da sonucu eminim iyi olacak. Güzel olacak ve etkili olacak." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Buğra Kavuncu, İYİ Parti, İstanbul, Fatih, Trafik, Göçmenler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu: Milletin Gönlüne Girmeye Çalışacağız - Son Dakika


13:02
İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53
Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32
Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52
Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45
İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:42
Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı

Son Dakika
13:02 İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53 Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32 Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:42 Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:59 Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52 Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:36 İBB adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı
11:34 Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 13:21:50. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu: Milletin Gönlüne Girmeye Çalışacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement