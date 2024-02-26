İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, parti içindeki ayrılıklara tepki gösterdi

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, "Hem bu partide olup, hem başka adayı desteklemek nasıl bir duygudur? Nasıl bir ödülün devamında gelmiştir? Neden yapılır? Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bunlar bir ihraç sebebidir. Tüzüğümüzde, Siyasi Partiler Kanunu'nda çok açıktır." dedi.
Bağcılar'da partisinin seçim irtibat bürosunun açılışında konuşan Kavuncu, yanında bulunan teşkilat başkanları ve üyelerine teşekkür etti.
İYİ Partiden ayrılarak yerel seçimlerde başka bir aday için çalışma yapacağını açıklayanlar olduğuna işaret eden Kavuncu, "Biz artık yorulduk. Bizimle uğraşmayın demekten yorulduk. Gidenler gidebilir. Ama gittikten sonra beraberce yol yürüdüğü arkadaşlarına bu kadar fazla zarar vermek isteyen bu duygu, bu nefret, bu arkadaşlarımızın içine nasıl girmiş, nasıl bu duygu onlara aşılanmış? Ben bunu anlayamıyorum." diye konuştu.
Bu yapılan davranışların nefretten daha öte olduğunu söyleyen Kavuncu, "Besteler yapılıyor. Müzikler tertip ediliyor. Bunlar şu andaki belediye başkanına hediye ediliyor. Hediye edilirken devamında da aynı besteyi yapanlar diyorlar ki; 'İYİ Partili bir grup bugün yarın bir açıklama yapacak.' İYİ Partililer burada arkadaşlar. Bakın tek tek saydım. Çok daha fazlası burada. Şu anda Bağcılar'dayız, yüzlerce arkadaşımız burada bir seçim koordinasyon merkezi açılışı yapıyoruz." ifadesini kullandı.
Kavuncu, İYİ Parti mensuplarının İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkan adayının belli olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:
"O da Buğra Kavuncu'dur. Bağcılar'da İYİ Partinin belediye başkan adayı bellidir. O da çok kıymetli Ali Özdemir'dir. Gövdesi burada aklı başka yerde olan, gövdesi burada ruhu başka yerde olan ne maksatla, ne amaçla, hem bu partide olup, hem başka adayı desteklemek nasıl bir duygudur? Nasıl bir ödülün devamında gelmiştir? Neden yapılır? Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bunlar bir ihraç sebebidir. Tüzüğümüzde, Siyasi Partiler Kanunu'nda çok açıktır."
Kimseyi zorla İYİ Partinin çatısı altına almadıklarını belirten Kavuncu, "Eğer böyle bir davranış ve tavır içerisine girecek herhangi bir İYİ Partili olursa, bunun uygulaması da, tüzüğümüz de çok nettir, ihraçtır. Çünkü parti bir milletvekili adayı, bir belediye başkanı adayı çıkarttığında, bu adayla ilgili partinin teşkilatları, partide görev alanlar partisinin adayını desteklemek mecburiyetindedirler." açıklamasında bulundu.
Kavuncu, şunları kaydetti:
"Çok enteresan şeyler oluyor. Yüksek Seçim Kuruluna listeler teslim edilene kadar ilçe başkanlığı yapan arkadaşlarımız 19 Şubat'ta istifa edip 3 ay önce alınmış kararı gerekçe gösteriyorlar ve bu arkadaşların hemen hemen çoğu da bir başka partinin listelerinden büyükşehir veya ilçe belediye meclis üyesi adayı olarak çıkıyor. Ben bunu söylediğimde bana bizden aday olan başka partide daha önce adaylık yapmış ama bize gelmiş olan arkadaşları örnek gösteriyorlar. Şimdi bir idrak problemi de var bu arkadaşların. Yani olayı idrak etme ve olan biteni anlama sıkıntıları var."
Kavuncu'nun konuşmasının ardından seçim irtibat bürosunun açılışı yapıldı.
Bağcılar Sancaktepe Kapalı Halk Pazarı'nı da ziyaret eden Kavuncu, burada pazar esnafıyla sohbet ederek sorunlarını dinledi.
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