İYİ Parti, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını kutladı - Son Dakika
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İYİ Parti, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını kutladı

İYİ Parti, İzmir\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını kutladı
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İYİ Parti, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını videolu mesajla kutladı. Mesajda, "9 Eylül sadece güzel İzmir'in kurtuluşunun değil, Türk ulusunun bir daha asla düşmemek üzere ayağa kalkışının adıdır. 9 Eylül İzmir'dir, Mustafa Kemal'dir, Türk'tür. İzmir'e, Türk Vatanına, Türk Milletine, Türk Devletine kutlu olsun" denildi.

(ANKARA) - İYİ Parti, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını videolu mesajla kutladı. Mesajda, "9 Eylül sadece güzel İzmir'in kurtuluşunun değil, Türk ulusunun bir daha asla düşmemek üzere ayağa kalkışının adıdır. 9 Eylül İzmir'dir, Mustafa Kemal'dir, Türk'tür. İzmir'e, Türk Vatanına, Türk Milletine, Türk Devletine kutlu olsun" denildi.

İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımla, 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlandı.

Paylaşımda, "9 Eylül sadece güzel İzmir'in kurtuluşunun değil, Türk ulusunun bir daha asla düşmemek üzere ayağa kalkışının adıdır. 9 Eylül İzmir'dir, Mustafa Kemal'dir, Türk'tür. İzmir'e, Türk Vatanına, Türk Milletine, Türk Devletine kutlu olsun" mesajıyla video yayımladı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun canladırıldığı videoda, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kurucusu ve Başkumandan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk de yer aldı, düşman askerlerinin denize dökülüp İzmir Konağı'na Türk bayrağının çekilme sahnesi İzmir Marşı eşliğinde canlandırıldı.

Kaynak: ANKA

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