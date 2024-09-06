İYİ Parti'de deprem sürüyor! Dursun Ataş istifa etti, vekil sayısı 31'e düştü - Son Dakika
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İYİ Parti'de deprem sürüyor! Dursun Ataş istifa etti, vekil sayısı 31'e düştü

İYİ Parti\'de deprem sürüyor! Dursun Ataş istifa etti, vekil sayısı 31\'e düştü

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, partisinden istifa etti. Ataş'ın istifasının ardından partinin vekil sayısı 31'e düştü.

06.09.2024 14:31
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İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifasının ardından yaptığı açıklamada, bu kararın herhangi bir kırgınlık ya da eleştiriye dayanmadığını, daha etkili bir şekilde halka hizmet etme isteğinden doğduğunu belirtti.

"MİLLETİMİZİN MENFAATLERİNİ GÖZETEREK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Ataş açıklamasında, "Milletimizin bana verdiği temsil yetkisini en iyi şekilde kullanmak adına bu istifa kararının artık kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Kalan sürem boyunca milletimizin menfaatlerini gözeterek çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

VEKİL SAYISI 31'E DÜŞTÜ

Ataş'ın ayrılmasıyla birlikte, İYİ Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı 31'e düştü.

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Dursun Ataş istifa etti, vekil sayısı 31'e düştü

MHP'DEN İYİ PARTİ'YE KATILMIŞTI

Bir dönem MHP'nin yönetiminde olan Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Belediye Başkanı iken partisinden 2017 yılında istifa ederek, İYİ Parti'ye katılan Ataş, sonraki süreçte İYİ Parti'den Kayseri Milletvekili adayı olmuş ve seçilerek Meclis'e girmişti.

DURSUN ATAŞ KİMDİR?

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde doğdu. Baba adı Battal, anne adı Mahmur'dur. İlk ve ortaöğrenimini Pınarbaşı'nda tamamladıktan sonra Kayseri merkezde bulunan Kayseri Sümer Lisesini bitirdi.1986 Hava Teknik Okuluna giriş yaptı.1987 yılında Hava Teknik Okulundan Hava Astsubayı olarak mezun oldu ve göreve başladı. Hava Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde 20 yıl hizmet verdikten sonra, 2007 yılında emekli oldu. Emeklilik sonrası aile şirketinde yöneticilik yaptı. 2009 ve 2014 yıllarında yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkanı seçildi. 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Milletvekili adayı olmak için Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerinde 27. Dönem Kayseri Milletvekili olarak Meclise girdi.

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Son Dakika Güncel İYİ Parti'de deprem sürüyor! Dursun Ataş istifa etti, vekil sayısı 31'e düştü - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Mehmet Yılmaz: ne çok taklacı çoğaldı bu günlerde hayır gelmez 31 2 Yanıtla
  • Seash: sıcaklar artınca iyi parti dondurma gibi eridi:)) 23 1 Yanıtla
    V. A.: Espri yaptı gülün.. gelir seviyenin yüksek olmadığına bahse gireriim 0 0
  • Abuzer Yavuz: iyi parti akp nin sığınmacıların topladığı partidir 0 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: İYİ Parti'de deprem sürüyor! Dursun Ataş istifa etti, vekil sayısı 31'e düştü - Son Dakika
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