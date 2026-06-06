İyi Partili Şükrü Kuleyin'in Oğlunun Düğünü Siyaset ve Spor Dünyasını Bir Araya Getirdi

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin'in oğlunun düğünü siyaset ve spor dünyasını bir araya getirdi. İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, çifte takdim etmek üzere aldığı evlilik cüzdanını, Türkiye Futbol Federasyon (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na, Hacıosmanoğlu da Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Akif Üstündağ'a verdi. Başkan Üstündağ ise "İnşallah voleybolcu evlatlarımız yetişecek diyorum. Ben biraz pozitif ayrımcı olarak sultanlardan yana ve sultanımıza teslim ediyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin'in oğlu Berkay Kuleyin ve Alara Kibrit'in Bilkent Otel'de bu akşam gerçekleşen düğünü siyaset ve spor dünyasını bir araya getirdi. Düğünde, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Türkiye Futbol Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Veloybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve birçok siyasetçi bir araya geldi.

"İKİ EVLADIMIZA DA BİR ÖMÜR BOYU MUTLULUKAR DİLİYORUM"

Nikahın ardından evlilik cüzdanını genç çiftte vermek üzere alan İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Ne zaman evlenme cüzdanı takdim edilmek üzere bana tevdi edilse ve yanımda Büyükşehir Belediye Başkanımız değerli ağabeyim Mansur Yavaş varsa ben hep derim ki benim o evlenme cüzdanını vermeye kıdemim yetmez. O da ne yapar yapar yine işi bana verir. Ben bu iki evladımızın tanıştıkları andandığı itibaren birlik dediklerine, beraberliklerine şahidim. Birbirlerine karşı göstermiş oldukları sevgi ve saygıya da şahidim. Bu önemli görevi bize veren ailelere bu şerefli görevi bize veren ailelere de huzurunuzda teşekkür ediyorum. Şahittiğimiz sizler adınadır. İki evladımıza da bir ömür boyu mutluluklar diliyorum."

"2 FEDERASYON BAŞKANIMA BU GÖREVİ TEVDİ EDİYORUM"

Merak etmeyin evlenme cüzdanını yine ben vermeyeceğim. Çünkü burada hem Zafer Partisi'nin Değerli Genel Başkanı Ümit Bey var hem Bağımsız Türkiye Parti'mizin Değerli Başkanı benim sevgili kardeşim Hüseyin Bey var. Bütün konuklar da önemli bizim için. Ama iki önemli şahsiyet daha var aramızda. Futbol Federasyonu Başkanı'mız var. Sabah Amerika'dan döndü. Bugün buraya gelip cemiyetimizi şereflendirdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Ayrıca bize büyük şampiyonluklar kazandırmış federasyon başkanımız Voleybol Federasyon Başkanımız var. Kupalarla hep Türkiye'yi onurlandırmış bir federasyonun başkanı. Onun kupalarına alıştık. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde de Dünya Kupası var. Futbol Federasyonu başkanımızdan Milli Takım'ın şampiyonluk kupasını bekliyoruz. Uğur olsun diye de evlenme cüzdanlarını vermek üzere 2 Federasyon Başkanıma ben bu görevi tevdi ediyorum. Şampiyonluklarımız daim olsun başkanım."

"ALLAH NASİP EDERSE 19 TEMMUZ'DA NEW YORK'TA KUPAYI ALIP GELECEĞİZ"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise "Sayın Genel Başkan'ıma ben de teşekkür ediyorum. 2 aile adına da misafirlere hoş geldiniz diyorum. Damat zaten benim kardeşim. Birbirinize de yakıştınız. Ama biz daha şampiyon olmadık. Allah nasip ederse 19 Temmuz'da New York'ta kupayı alıp geleceğiz ama burada kupa sahibi bir başkanımız var. Ben de cüzdanı kendisine takdim ediyorum" diyerek evlilik cüzdanını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ'a verdi.

"İNŞALLAH VOLEYBOLCU EVLATLARIMIZ BİZİM TAKIMIMIZA KATILACAK"

TVF Başkanı Akif Üstündağ ise şunları kaydetti:

"Çok kıymetli, çok değerli belediye başkanım, genel başkanlarım ve Futbol Federasyonu Başkanım ve değerli misafirlerim huzurunda Şükrü abi benim de çok kıymetli bir abimdir. Biz evet işimiz aslında çok zor. Demin Başkana dedim ki 'Senin işin de bundan sonra zor. Amerika'da kupayla gelirsen daha da zor olacak. Ama inşallah oradan kupayla gelecek'. Biz bu ülkeye İstiklal Marşı'nı ve bayrağını göklere çektiren bir takım sporu olarak Filenin Sultanları'yla gurur duyuyoruz. İnşallah ben bu çiftlerimize de bunu siz değerli konuklar adına ben cüzdanı takdim edeceğim ama umut ediyorum, temenni ediyorum voleybolcular yetişecek diyorum. İnşallah voleybolcu evlatlarımız bizim takımımıza katılacak diyorum. Ben her ikinizi de kutluyorum canı gönülden. Allah mesut bahtiyar eylesin. Tebrik ediyorum. Ben biraz pozitif ayrımcı olarak sultanlardan yana ve sultanımıza teslim ediyorum cüzdanı. Hayırlı olsun."