İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Filenin Sultanları'nı tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Filenin Sultanları'nı tebrik etti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CEV 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı sosyal medyadan tebrik etti. Dervişoğlu, şanlı bayrağı en iyi şekilde temsil eden takıma yolunun açık olmasını dileyerek, sonun şampiyonluk olması temennisinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kızlarımıza müteşekkiriz, Cumhuriyetimizin evlatlarıyla gurur duyuyoruz. Şanlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil ederek yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nı tebrik ediyorum. Yolunuz açık, sonu şampiyonluk olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Filenin Sultanları, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Filenin Sultanları'nı tebrik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti Kütahya Gençlik Kolları Başkanı istifa etti AK Parti Kütahya Gençlik Kolları Başkanı istifa etti
Nijerya Plateau eyaletinde difteri can aldı, ölü sayısı 23’e ulaştı Nijerya Plateau eyaletinde difteri can aldı, ölü sayısı 23'e ulaştı
Üvey baba tartışması kanlı bitti 16 yaşındaki çocuk gözaltına alındı Üvey baba tartışması kanlı bitti! 16 yaşındaki çocuk gözaltına alındı
Ankara Altındağ’da alacak-verecek tartışması kanlı bitti, arkadaşını öldürdü Ankara Altındağ'da alacak-verecek tartışması kanlı bitti, arkadaşını öldürdü
Ümraniye’de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet A. hayatını kaybetti Ümraniye'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet A. hayatını kaybetti
Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü

23:48
Sultanbeyli’de DEAŞ operasyonunda polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi
Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonunda polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi
23:17
Silivri açıklarındaki kazaya ilişkin gözaltına alınan Alsu gemisinin iki kaptanı tutuklandı
Silivri açıklarındaki kazaya ilişkin gözaltına alınan Alsu gemisinin iki kaptanı tutuklandı
23:05
4 meclis üyesi CHP’den istifa etti Üsküdar Belediyesi AK Parti’ye geçiyor
4 meclis üyesi CHP'den istifa etti! Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçiyor
22:29
Babacan’dan Davutoğlu’na destek: Soruşturma ifade özgürlüğüne müdahale
Babacan'dan Davutoğlu'na destek: Soruşturma ifade özgürlüğüne müdahale
21:23
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde
20:32
Servis şoförleri arasında silahlı kavga: 1 ölü
Servis şoförleri arasında silahlı kavga: 1 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 23:55:15. #7.13#
SON DAKİKA: İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Filenin Sultanları'nı tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement