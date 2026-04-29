İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Erdoğan'a 'mühür' göndermesi: Ya Süleyman ol ya Nemrut

29.04.2026 13:50
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti'nin 'mühür' çağrısına yanıt vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Ya Süleyman olacaksın ya da Nemrut diye yazılacaksın' dedi. Dervişoğlu ayrıca ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ı eleştirerek 'züccaciye dükkânına tayin edilmiş arsız bir fil' olarak nitelendirdi.

TBMM'de 23 Nisan oturumunda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, çözüm sürecine ilişkin yeni adımların atılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, “Sayın Cumhurbaşkanı, barış şimdi ona vurulacak mührü bekliyor. İktidar olarak sorumluluk sizdedir. Süleyman sizsiniz, mühür sizdedir. Millet hazırdır. Türkiye hazırdır. Tarih hazırdır. Şimdi barışı kurmanın tam zamanıdır. Bu Meclis, barışı kuran Meclis olsun” demişti.

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 'mühür' çağrısına göndermede bulunarak, “Süleyman olmak, mühür sahipliğinden ileri gelmez. Mesele mühürse Nemrut’un da mührü vardı. Mesele onu nasıl kullandığınızdır. Ey Erdoğan; bugün mühür sende ya tarihin sayfalarına nasıl geçeceğine de sen kendin karar vereceksin. Ya Süleyman olacaksın ya da Nemrut diye yazılacaksın. Bak, dostane bir uyarı daha yapayım; bu kararı vermek için vaktin de yok. Gel, Nemrutlaşmadan millet iradesine teslim ol. Seçim sandığını milletin önüne koy. Bil ki çare, BlackRock CEO’ları değil, çare, dostun Trump da değil. Sana çare diye sunulan ihanet reçeteleri seni kurtarmaz. Tek bir çıkışın var; parlamenter sisteme geri dönmek, milletin şaşmaz iradesine teslim olmak” ifadelerini kullandı.

Çözüm süreci eleştirilerini sürdüren Dervişoğlu “Bu akıl ve ajandayla saray dehlizlerinde kazılan şey siper değil, Cumhuriyet’in mezarıdır. Bunlara Cumhuriyet'in mezarını kazdırmayacağız” dedi.

ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın Antalya'daki sözlerine de tepki gösteren İYİ Parti lideri, şunları söyledi: “Kendisi züccaciye dükkânına tayin edilmiş, arsız bir fil olarak görev yapmaktadır. Yine had sınırlarını umursamayarak, patronunun niyetlerini faş etmiştir. Orta Doğu’da demokrasinin çalışmadığını ve şefkatli monarşilere ihtiyaç olduğunu söylemiştir. Her kötülüğü böyle tatlı tatlı anlatabiliyorlar. Bu sefire şunu hatırlatmak isterim; Orta Doğu’da çalışmayan demokrasi değil, 2003 senesindeki ABD işgali sonrası kurulan ucube siyasal yapı olmuştur.”

Dervişoğlu, “Elimizde Cumhuriyet'in bu büyüleyici mirası varken, Barrack’ın açıklamalarının canımızı sıkan bir diğer tarafı ise şefkatli monarşi denerek övülen rejimlerin Türkiye için de bir modele dönüşme olasılığıdır. Zira içinde yaşadığımız dönem, bu tip bir hanedan projesine hevesli olanları teker teker ortaya çıkarmıştır. Bir yanda, Cumhurbaşkanı ve yardımcılarını etnik ve mezhepsel kimliklerine göre belirleme hayalleri kuranlar vardır. Diğer yanda, Erdoğan’ın eline mühür verip ferman bekleyenler vardır. Bunların da ötesinde fiili olarak, artık iyice aile devletine dönüşen bir yapı ülkemizde kök salmaktadır. Tıpkı Körfez ülkelerinde olduğu gibi, Varlık Fonu Türkiye’de de ekonomiyi domine etmektedir. Bu fona bağlı dev kamu şirketlerini yönetmek ise sadece bir ailenin mensuplarına nasip olmaktadır. Geçmişte parti devleti derdik. Üzülerek söylüyorum ki, parti devletinden bile daha geriye gittiğimiz, artık sadece belirli ailelerin kurumları yönetme imtiyazına sahip olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bütün bu aktörler bir araya gelince, mesela çözüm sürecinde, Tom Barrack haliyle çok mutlu oluyordur. Merhametli bir monarşi kuruluyor diye seviniyordur. Tek adam yönetimi, devlet egemenliğinin tek bir kişiye ve onun maiyetine bırakılması tüm milletlerin en büyük milli güvenlik sorunudur. Bizim için de milletimizin hürriyetçi özünün yıpratılması, Meclisimizin itibar kaybetmesi en büyük güvenlik sorunudur. Biz, 106 yıl önce reddettiğimiz teslimiyeti bugün yeni adlarla kabul etmeyeceğiz.”

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

İBB davasında itirafçı sanık Adem Soytekin savunma yaptı Salondan “bozkurt“ işareti yaparak çıktı İBB davasında itirafçı sanık Adem Soytekin savunma yaptı! Salondan "bozkurt" işareti yaparak çıktı
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit davasında sanık: Rahatsızlık vermek istedim Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit davasında sanık: Rahatsızlık vermek istedim
Moskova’da inşa halindeki binada çıkan yangında 8 kişi öldü Moskova'da inşa halindeki binada çıkan yangında 8 kişi öldü
Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor, ilk test sürüşü başarılı geçti Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor, ilk test sürüşü başarılı geçti
Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca’ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca'ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 14:32:00. #7.12#
