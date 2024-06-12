İYİ Parti Lideri Dervişoğlu: Uslu çocuk muhalefet şırasını asla içmeyeceğiz

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(TBMM) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, iktidarın "Türkiye Milleti" yaratmaya çalıştığını iddia etti ve bu deneylere karınlarının tok olduğunu, tek vefalarının millete olduğunu söyledi. Dervişoğlu, "Uslu çocuk muhalefet şırasını asla ve kata içmeyeceğiz" dedi.

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti lideri Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin "şahsım devleti" ve ucube olduğunu ifade etti. İktidar medyası eli ile muhalefetin de "uslu çocuk" yapılmaya çalışıldığını iddia eden Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Erdoğan'ın 'şahsım devletine', ucube rejimin doğurduğu sonuçlara, saray medyasında sürekli olarak tertiplenen 'dünya lideri' törenlerine, devlet adamı tiyatrolarına ve sözde Türkiye Milleti yaratma deneylerine karnımız ziyadesiyle toktur. Vefayı boza sanıp içenlere de, onlara eşlik eden şıracılara da hiç ama hiç ihtiyacımız yoktur. İktidar ve avanelerinin tüm toplumu adeta bir cadı kazanında kaynatıp bol kepçeyle dağıttığı o uslu çocuk muhalefet şırasını asla ve kata içmeyeceğiz. Bunların oyunlarına düşmeyeceğiz değerli dava arkadaşlarım. Bu hikayedeki yol arkadaşlarımız sadakatları sadece ve sadece Türk Milletine olan iyi ve cesur yüreklerdir. Tek vefamız milletedir. Tek ahdimiz de milletedir. Duyanlar duymayanlara söylesin, çoklar diye korkmayız azız diye çekinmeyiz çünkü biz iyiler ordusuyuz."

(Sürecek)