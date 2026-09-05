İYİ Parti lideri Dervişoğlu, vefat eden ilçe başkanının ailesine başsağlığı diledi
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden İYİ Parti Altınordu İlçe Başkanı Adnan Ateşoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, geçen günlerde hayatını kaybeden İYİ Parti Altınordu İlçe Başkanı Adnan Ateşoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İYİ Parti Altınordu İlçe Başkanı ve iş insanı Adnan Ateşoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.
Adnan Ateşoğlu, geçen hafta vefat etmiş, Altınordu Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaömer Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlanmıştı.
Kaynak: ANKA
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