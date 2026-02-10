İYİ Parti, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş\'i kıyafeti üzerinden hedef alan Mehmet Emin Korkmaz\'ı ihraç etti.

Eskişehir'de AK Partili Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef alan ve tutuklanan Mehmet Emin Korkmaz'a bir darbe daha.
İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef alan Mehmet Korkmaz'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı.
İYİ Parti üyelerinden Mehmet Emin Korkmaz, sosyal medya hesabından AK Partili Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i başörtüsü ve kıyafeti üzerinden hedef aldı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "MEKorkmazTR" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı.
Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma ve çalışma neticesinde İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz tutuklandı.
