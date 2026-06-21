Bakan Gürlek'ten Babalar Günü mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Gürlek'ten Babalar Günü mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da tebrik etti

Bakan Gürlek\'ten Babalar Günü mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı da tebrik etti
21.06.2026 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda tüm babaların gününü kutladı. Babaların fedakarlıklarına vurgu yapan Gürlek, şehit ve gazi babalarını da anarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Babalar Günü'nü ayrıca tebrik etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda tüm babaların gününü kutlayarak, aile kurumunun temel direği olan babaların fedakarlıklarına dikkat çekti.

BABALARIN FEDAKARLIĞINA VURGU YAPTI

Bakan Gürlek, mesajında babaları "hayatımızın en güçlü rehberi, ailemizin sarsılmaz çınarı" olarak nitelendirerek, evlatları için ömür boyu emek veren tüm babalara şükranlarını sundu.

Gürlek, "Evlatları için ömür boyu emek veren; doğrunun yanında durmayı ve adaletle yürümeyi öğreten kıymetli babalarımıza sabır ve fedakarlıkları için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek'ten Babalar Günü mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da tebrik etti

ŞEHİT VE GAZİ BABALARINI DA ANDI

Mesajında şehit ve gazi ailelerine de özel olarak yer veren Gürlek, başta şehitlerin ve gazilerin babaları olmak üzere tüm babalara hürmetlerini sunduğunu belirtti. Bakan Gürlek, hayatını kaybeden büyükleri de rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Bakan Gürlek'ten Babalar Günü mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da tebrik etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I AYRICA TEBRİK ETTİ

Gürlek, Babalar Günü mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da özel olarak yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Babalar Günü'nü tebrik eden Gürlek, "Memleketimize ve gönül coğrafyamıza kol kanat geren; şefkati, dirayeti ve kararlılığıyla bizlere her daim yol gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Babalar Günü'nü tebrik ediyor, zatıalilerine sağlık, afiyet ve uzun ömürler diliyorum" dedi.

Bakan Gürlek'ten Babalar Günü mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da tebrik etti

Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü, Akın Gürlek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Gürlek'ten Babalar Günü mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da tebrik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti
Tıra arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi Sürücü hayatını kaybetti Tıra arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi! Sürücü hayatını kaybetti
Trump, Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail muhalefetiyle temas arayışında Trump, Netanyahu'nun üstünü çizdi! İsrail muhalefetiyle temas arayışında
Paraguay, Türkiye karşısında bir ilke imza attı Paraguay, Türkiye karşısında bir ilke imza attı
Vincenzo Montella su molasında oyuncularına karşı çılgına döndü Vincenzo Montella su molasında oyuncularına karşı çılgına döndü
Arda Güler’e eleştiri yağdı Kaçırdığı pozisyon sonrası yorumlar peş peşe geldi Arda Güler'e eleştiri yağdı! Kaçırdığı pozisyon sonrası yorumlar peş peşe geldi
Bizim maçta tarihe geçen an Yeni kural sonrası direkt kırmızı kart çıktı Bizim maçta tarihe geçen an! Yeni kural sonrası direkt kırmızı kart çıktı
Hobi bahçeleri düzenlemesi Resmi Gazete’de Hobi bahçeleri düzenlemesi Resmi Gazete'de

15:28
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan’ı vurdu
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan'ı vurdu
15:01
Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder’in kızını küplere bindirdi
Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi
14:27
İsrail’den Lübnan açıklaması: Ordu operasyonlara devam edecek
İsrail'den Lübnan açıklaması: Ordu operasyonlara devam edecek
14:22
ABD, İran, Katar ve Pakistan arasındaki 4’lü zirve başladı
ABD, İran, Katar ve Pakistan arasındaki 4'lü zirve başladı
13:53
“Ceza yersin“ dediler saldırmayı tercih etti Faturası hayli ağır oldu
"Ceza yersin" dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu
13:43
Fatih Terim’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış
Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış
11:32
Gençlerden Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi Tablodaki not duygulandırdı
Gençlerden Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi! Tablodaki not duygulandırdı
11:07
Simitçinin uyarıları yetmedi Saniyelerle sınava giremedi
Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 15:41:27. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Gürlek'ten Babalar Günü mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.