İYİ Parti Milletvekili Kürşat Zorlu: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi mülakat uygulamasını kurumsallaştıracak

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(ANKARA) - İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşat Zorlu, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin mülakat uygulamasını Milli Eğitim Akademisi adı altında kurumsallaşmasını sağlayacağını söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi'nin görümelerinde konuşan Kürşad Zorlu, şunları kaydetti:

"Bir eğitimci olarak bu kadar önemli bir konuda bir araya gelerek böyle bir yasalaşma sürecine ortak olduumuz için son derece üzgünüm. 20 milyona yakın öğrencimizi, 1,2 milyon öğretmeni, 1 milyona yakın atama bekleyen öğretmen ve ailelerini de bir araya getirdiğimizde, onların gelecekleri hakkında vereceğimiz bir karar -kanun teklifinden bahsediyorum- içeriği itibarıyla bütün eğitim camiasını neredeyse ayağa kaldırmış durumdadır. Onlar bu kadar ayağa kalkmışken, bizim hep birlikte bir uzlaşıyla, akıl dışı, gerçeklerden uzak, insan ve toplum ihtiyaçlarını yansıtmayan bu teklifi geri çekip tekrar konuşmamız gerekirken, maalesef bu tür oyunlarla milletimizin karşısında asla kabul edemeyeceğimiz bir tabloyla bizi baş başa bırakıyorsunuz. Bu durum, Meclisimiz adına asla kabul edilemez.

Milli Eğitim Akademisi durup dururken çıkmadı. Ben bir vatandaş olarak, Danıştay'da yönetmelik değişikliğine itirazda bulundum. Mülakat uygulamasını 'sözde mülakat' gibi yapma kararının ardından daha da büyük bir çıkmaza getiren bu karara itiraz ettim. Çünkü bu Milli Eğitim Akademisi'nin özü Türkiye'de toplumun, gençlerimizin büyük bir tepki gösterdiği mülakat uygulamasını yeni bir kılıf altında kurumsallaştırma projesidir bu teklif. Bu teklif, bu haliyle kabul edilemez.

Akademi çıktıktan sonra ne olacak ben size söyleyim; bugün Türkiye'de işsizlik söz konusu olduğunda yaklaşık 3,5 milyon gencimiz ne eğitimde, ne iş arama durumunda olmayan gençlerimiz olarak sınıflandırılır ve geniş tanımlı işsizliğe dahil edilir. Birçok kesimi mağdur edecek bu kanun teklifini geri çekelim."