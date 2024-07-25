İyi Parti Milletvekili Kürşat Zorlu: Türkiye, Netenyahu'nun yargılanma sürecine müdahil olacak

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(ANKARA) - İyi Parti Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu, Mecliste yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Netenyahu'nun yargılanma süreciyle alakalı olarak Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'na hukuken müdahil olacağı ve müdahillik metnine ilişkin hazırlıkların son aşamaya geldiğini ifade etti.

İyi Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi Kürşat Zorlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından kendisine verilen bilgide, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'na hukuken müdahil olacağı ve müdahillik metnine ilişkin hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirtti.

Zorlu'nun yaptığı açıklama şu şekilde:

"Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'dan öğrendiğim kadarıyla katliamın baş sorumlusu Netenyahu'nun yargılanma süreciyle alakalı olarak Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'na hukuken müdahil olacağı ve müdahillik metnine ilişkin hazırlıkların son aşamaya geldiği ifade edilmiştir."