(TBMM) - İYİ Parti'nin, kamuoyunda "fon skandalı" olarak anılan olayla bağlantılı yatırım fonlarına ilişkin tüm milletvekillerinin doğrudan veya dolaylı iş ve işlemlerinin, para kaynaklarının, fonlara giriş ve çıkışlarının, kazanç ve transferlerinin araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırması önergesi görüşüldü. İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, "Bu önerge bizim için değil, bu önerge sizin için" derken, CHP'li Selma Aliye Kavaf, "Bu iddialar sosyal medyada değil, bütün partilerden temsilcilerin yer aldığı bir komisyonda incelenmelidir" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Parti'nin kamuoyunda "fon skandalı" olarak anılan olayla bağlantılı yatırım fonlarına ilişkin milletvekillerinin doğrudan veya dolaylı iş ve işlemlerinin, para kaynaklarının, fonlara giriş ve çıkışlarının, kazanç ve transferlerinin araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırması önergesi görüşmesinde İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, önergenin gerekçesini açıkladı.

Poyraz, fon yolsuzluğuna ilişkin bugüne kadar yaklaşık 21 araştırma önergesi verildiğini ancak bunların reddedildiğini belirtti. Poyraz, önergenin amacının yalnızca kamuoyunda konuşulan listenin açıklanması olmadığını, Meclis'teki bütün milletvekillerinin söz konusu fonlarla ilişkisinin araştırılması olduğunu söyledi.

POYRAZ: MİLLETVEKİLLERİNİN BU FONDA PARASI VAR MI YOK MU

Poyraz, şöyle konuştu:

"Parlamentodaki bütün milletvekillerinin iktidar, muhalefet fark etmeksizin bu fonda parası var mı, yok mu? Varsa ne kadar var? Ne kadar çekti, içeride ne kadar kaldı? Kazıklandı mı yoksa milleti mi kazıkladı? Bunun tespitiyle ilişkin. Bunun sonucu da ne olacak? Hiçbiriniz töhmet altında kalmayacaksınız, hiçbirimiz töhmet altında kalmayacağız."

Önergeye hayır denilmesi durumunda milletvekillerinin daha sonra kamuoyu önünde listenin açıklanmasını isteme hakkının kalmayacağını savunan Poyraz, "Bu önerge bizim için değil, bu önerge sizin için" dedi.

Poyraz, bütün milletvekillerinin fonlarla ilişkisinin araştırılması için komisyon kurulmasını isteyerek, "Onurunuz için, şerefiniz için, haysiyetiniz için ellerimizi uzatıyoruz da, tutun ellerimizi, tutun kuralım bu komisyonu; ak koyun, kara koyun meydana çıksın" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞKAN: MUHALEFET MİLLETVEKİLLERİNİN HESAPLARI İNCELENSİN

YENİ YOL Grubu adına konuşan Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, fon vurgununun yanı sıra HGS vurgunu ve farklı alanlarda yaşanan sorunlara dikkati çekti. Çalışkan, fon olayının "tarihin en büyük vurgunu" olduğunu belirterek, eski ve yeni milletvekillerinin çok sayıda isminin olayla ilişkilendirildiğini söyledi.

Meclisin itibarının korunması gerektiğini ifade eden Çalışkan, milletvekillerinin fonlara karışıp karışmadığının ve haksız kazanç elde edip etmediğinin araştırılmasını istedi.

Çalışkan, bütün milletvekillerinin araştırılmasına karşı çıkılması durumunda en azından muhalefet milletvekillerinin hesaplarının incelenmesi çağrısında bulundu. İktidar temsilcilerinin de listenin açıklanmasını istediğini belirten Çalışkan, "Sözünüzün eriyseniz, samimiyseniz, 'Gerçekten, biz bu listenin açıklanmasını istiyoruz.' sözünüz riyakarlık değilse burada yapacağınız şey bu önergeye 'evet' oyu vermek" dedi.

KAVAF: MECLİS'İ GÖLGELEYEN İDDİALAR AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMALI

CHP Grubu adına konuşan Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, fon skandalının vatandaşın borsaya, devletin denetim kurumlarına ve Meclis'e duyduğu güveni sarstığını söyledi.

Adalet Bakanı'nın açıklamalarına göre soruşturmada 632 şüpheli bulunduğunu ve 91 şirkete kayyum atandığını belirten Kavaf, Cumhurbaşkanı'nın 371 bin 21 yatırımcının ana parasını aldığını söylediğini, 84 bin 737 vatandaşın ise parasının tamamını henüz alamadığını aktardı.

SPK'nin fiyat hareketlerini 2025'in son çeyreğinde fark ettiğini açıkladığını, Finansal İstikrar Komitesi'nin konuyu Aralık 2025'te görüştüğünü ve savcılığın 19 Ağustos'ta SPK'den bilgi istediğini belirten Kavaf, buna rağmen fonların 17 Eylül'e kadar alım satıma açık kaldığını söyledi.

Kavaf, "Uyarılar neden dikkate alınmadı? Bunun mutlaka Meclis'te kurulacak bir komisyonla araştırılması gerekir" dedi.

Türkiye Sigorta'nın bir aracı kurumunda bulunan 8 milyar 963 milyon liralık devlet tahvilini geri alamadığına da dikkati çeken Kavaf, kamunun bu olayda toplam ne kadar zarara uğradığının açıklanmadığını ifade etti.

Milletvekillerinin fonlarla ilişkisine yönelik iddiaların Meclis'te araştırılması gerektiğini belirten Kavaf, "Görüştüğümüz önerge kimseyi peşinen suçlamıyor, kimseyi de peşinen aklamıyor. Bu iddialar sosyal medyada değil, bütün partilerden temsilcilerin yer aldığı bir komisyonda incelenmelidir. Masum olanı da en iyi bu yol korur" diye konuştu.

GERGERLİOĞLU: İKTİDAR LİSTEYİ AÇIKLAMAYACAK

DEM Parti Grubu adına konuşan Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, iktidarın fonlarla ilgili listeyi açıklamayacağını savundu.

2021 yılında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın SPK'ye dolandırıcılık iddialarını araştırması için yazı gönderdiğini ancak kurumun araştırma yapmadığını öne süren Gergerlioğlu, 2025 yılının şubat ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da SPK'den inceleme istediğini, buna rağmen 20 ay boyunca işlem yapılmadığını söyledi.

Gergerlioğlu, fon soruşturmasında adı geçen bürokratların ve kamu görevlilerinin durumunu da gündeme getirerek, "Beş yıldır bir soygun var ve kimsenin umurunda olmamış" dedi.

Fon mağdurlarının yaşadığı sorunlara değinen Gergerlioğlu, "7 milyon insan etkilenmiş, insanlar intihar noktasında" ifadelerini kullandı.

KAYA: FONLARI TASFİYE EDEBİLİRSİNİZ AMA SORUMLULUĞU TASFİYE EDEMEZSİNİZ

Yeni Parti Grubu adına konuşan Antalya Milletvekili Aykut Kaya, İYİ Parti'nin önergesini desteklediklerini ve milletvekillerinin araştırılmasına açık olduklarını söyledi.

Yaklaşık 450 bin vatandaşın birikimlerinin kilitli olduğunu belirten Kaya, fonlarla ilgili listenin açıklanmamasının Meclis'teki bütün milletvekillerini zan altında bıraktığını ifade etti.

Kaya, "Meclis araştırması, iddia edenin de iddia edilenin de hakkını korur. Kimin işlemi var ise ortaya çıkar, işlemi yok ise aklanır" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 Ağustos'ta SPK'den fonların incelenmesini istediğini, bir ay sonra fonların tasfiye edildiğini belirten Kaya, Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 141 gerçek kişi ve 73 şirketin üç fondan yaklaşık 187,6 milyar lira kazandığını, gönüllü iadeyle tahsil edilen tutarın 404 milyar lira olduğunu söyledi.

Tasfiyeden hemen önce 13-16 Eylül tarihleri arasında parasını çekenlerin kimler olduğunun ve aralarında siyasetçilerin bulunup bulunmadığının araştırılmasını isteyen Kaya, "Fonları tasfiye edebilirsiniz ancak sorumluluğu tasfiye edemezsiniz" diye konuştu.

KESKİNKILIÇ: 632 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

AK Parti Grubu adına konuşan Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, fon soruşturmasına ilişkin yürütülen işlemleri anlattı.

Keskinkılıç, "Şu ana kadar 632 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır, tutuklu sayısı 140'ı geçmiştir, 551 gerçek kişi ve 181 tüzel kişinin mal varlığına el konulmuştur, 85 kişiden yaklaşık 45 milyar lira iade alınmıştır, 449 bin yatırımcıya 161 milyar lira ödeme yapılmıştır, 131 fondan 110 tanesinin tasfiyesi gerçekleşmiştir" dedi.

AK Parti olarak sürecin başından itibaren tavırlarının net olduğunu belirten Keskinkılıç, sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanacağını, görevini yaparken zafiyet gösterenler hakkında da ayrım yapılmadan işlem yürütüleceğini söyledi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada İYİ Parti'nin Meclis araştırması önergesinin gündemin ön sıralarına alınması kabul edilmedi. Önerge, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.