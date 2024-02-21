İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Kılıçaslan, Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika
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İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Kılıçaslan, Ziyaretler Gerçekleştirdi

İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Kılıçaslan, Ziyaretler Gerçekleştirdi

İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Kılıçaslan, seçim çalışmaları kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Kılıçaslan, il yönetimiyle Sakarya Genç Girişimciler ve İşadamları Derneği Başkanı Zafer Pekdemir, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve muhtarları ziyaret etti. Sakarya'yı ticaret ve iş dünyasıyla el ele yürüyerek büyüteceklerini belirten Kılıçaslan, bu süreçte en çok gençlerin enerjisine ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Kılıçaslan, sanayi, tarım ve muhtarlara yönelik de açıklamalarda bulundu.

21.02.2024 10:59  Güncelleme: 11:00
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İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Kılıçaslan, seçim çalışmaları kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Kılıçaslan, il yönetimiyle Sakarya Genç Girişimciler ve İşadamları Derneği Başkanı Zafer Pekdemir, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve muhtarları ziyaret etti.

Sakarya'yı ticaret ve iş dünyasıyla el ele yürüyerek büyüteceklerini belirten Kılıçaslan, bu süreçte en çok gençlerin enerjisine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Kılıçaslan, sanayi, tarım ve muhtarlara yönelik de açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Kılıçaslan, Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika

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