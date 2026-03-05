İYİ Parti Serik İlçe Başkanlığı şehit yakınları ve gaziler için iftar verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İYİ Parti Serik İlçe Başkanlığı şehit yakınları ve gaziler için iftar verdi

İYİ Parti Serik İlçe Başkanlığı şehit yakınları ve gaziler için iftar verdi
05.03.2026 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Serik İlçe Başkanlığı şehit yakınları ve gaziler için "Birlik ve Vefa" iftar programı düzenledi.

İYİ Parti Serik İlçe Başkanlığı şehit yakınları ve gaziler için "Birlik ve Vefa" iftar programı düzenledi.

İlçede bir mekanda düzenlenen iftar programına şehit yakını ve gazilerin yanı sıra İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ali Adnan Kaya, Serik İlçe Başkanı Erhan Uzun, STK başkanları, parti yöneticileri katıldı.

İl Başkanı Kaya, programdaki konuşmasında, İYİ Parti olarak mübarek ramazan ayının manevi atmosferinde birlik ve vefa duygusuyla bir araya geldiklerini söyledi.

İftar sofrasında şehit yakınları ve gazilerle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kaya, "Bu vesileyle şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve özlemle anıyoruz. Gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı uzun ömürler diliyoruz." dedi.

İlçe Başkanı Erhan Uzun ise iftar sofrasının bir dayanışma göstergesi olduğunu kaydederek, "Bu programı sizlerle olan birlikteliğimizi pekiştirmek ve vefamızı göstermek için düzenledik. Bizim safımız her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İYİ Parti, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti Serik İlçe Başkanlığı şehit yakınları ve gaziler için iftar verdi - Son Dakika

28 yıl sonra gündem olan görüntü Bunların olacağını nereden bilsinler 28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler
Galatasaray, UEFA’nın verdiği cezaya itiraz etti Galatasaray, UEFA'nın verdiği cezaya itiraz etti
Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı
Dünya devine büyük şok 3-0 maç kazanıp elendiler Dünya devine büyük şok! 3-0 maç kazanıp elendiler

11:23
İran’a ait bir İHA, Azerbaycan’ın Nahçıvan bölgesini vurdu
İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesini vurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
10:55
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam İşte yeni fiyatlar
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar
10:00
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’den beklenen adım geldi
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen adım geldi
09:45
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
08:52
Hatay’da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran’dan ilk açıklama
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 11:47:05. #7.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti Serik İlçe Başkanlığı şehit yakınları ve gaziler için iftar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.