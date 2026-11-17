İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu, Sözcü TV kayyımını 'fiili askıya alma' olarak nitelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Sözcü TV'ye atanan kayyımın demokrasi ve hukuk devletinin 'fiili' olarak askıya alınması anlamına geldiğini söyledi. Kavuncu, TELE 1 ve Halk TV operasyonlarının ardından Sözcü TV müdahalesinin arkasında başka bir hazırlık olup olmadığını sordu.
(ANKARA) - İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, "Sözcü TV'ye atanan kayyım zaten 'şekli' olarak ilerletilen demokrasi ve hukuk devletinin 'fiili' olarak askıya alınmasıdır. Fon yolsuzluğunun, vurgunun, talanın ayyuka çıktığı bugünlerde milletin parasını çalanların intikamını muhalefetten böyle mi alıyorsunuz? TELE 1 ve Halk TV operasyonlarının ardından Sözcü TV'ye yönelik bu müdahalenin ardında başka bir şeylerin hazırlığı mı var" dedi.
İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Sözcü TV'ye atanan kayyım zaten 'şekli' olarak ilerletilen demokrasi ve hukuk devletinin 'fiili' olarak askıya alınmasıdır. Fon yolsuzluğunun, vurgunun, talanın ayyuka çıktığı bugünlerde milletin parasını çalanların intikamını muhalefetten böyle mi alıyorsunuz? TELE 1 ve Halk TV operasyonlarının ardından Sözcü TV'ye yönelik bu müdahalenin ardında başka bir şeylerin hazırlığı mı var? Sözcü TV'nin ve basın emekçilerinin yanındayız, bugünler de geçecek."
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