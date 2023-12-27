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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Asgari ücretle ilgili endişelerimiz var - Son Dakika
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Asgari ücretle ilgili endişelerimiz var

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 17 bin 2 lira olarak açıklanan asgari ücretle ilgili endişelerini dile getirerek, hayat pahalılığı karşısında milyonlarca vatandaşın emeğinin eriyip gideceğini belirtti. Zorlu, seçimlerin bu duruma karşı vatandaşların en etkili mesajı vereceği bir fırsat olduğunu söyledi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Asgari ücretle ilgili endişelerimiz var
27.12.2023 - 22:31,
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 17 bin 2 lira olarak açıklanan asgari ücretle ilgili "Asgari ücret bir ortalama ücret haline gelirken, hayat pahalılığı karşısında daha yılın yarısı gelmeden milyonlarca vatandaşımızın emeği eriyip gidecek. Bu bakımdan 31 Mart tarihinde gerçekleşecek seçimler vatandaşımızın bu gidişata karşı vereceği en etkili mesaj yeri olacaktır" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, bugün Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan tarafından 17 bin 2 lira olarak açıklanan 2024 yılı asgari ücretine tepki gösterdi. Zorlu'nun konuya ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısındaki sözlerinin olduğu videoyu paylaşarak sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklama şöyle:

"ASGARİ ÜCRET BİR ORTALAMA ÜCRET HALİNE GELİRKEN YILIN YARISI GELMEDEN MİLYONLARCA VATANDAŞIMIZIN EMEĞİ ERİYİP GİDECEK"

"Biz İYİ Parti olarak asgari ücret teklifimizi 2024'ün ilk 6 ayı için 17.000 TL ikinci 6 ayı için 20.500 TL olarak açıklamıştık. Sayın Bakan teklifimizi tam anlayamamış olmalı ki (!) 2024'ün tümü için asgari ücreti 17002 TL olarak açıkladı. Yani asgari ücret bir ortalama ücret haline gelirken, hayat pahalılığı karşısında daha yılın yarısı gelmeden milyonlarca vatandaşımızın emeği eriyip gidecek. Bu bakımdan 31 Mart tarihinde gerçekleşecek seçimler vatandaşımızın bu gidişata karşı vereceği en etkili mesaj yeri olacaktır."

Kaynak: ANKA
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