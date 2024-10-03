İYİ Parti Suriyeli Sığınmacı Vatandaşlıkları İçin Dava Açtı - Son Dakika
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İYİ Parti Suriyeli Sığınmacı Vatandaşlıkları İçin Dava Açtı

İYİ Parti, Suriyeli sığınmacılara verilen vatandaşlıkların iptali için yargıya başvurdu.

03.10.2024 22:33
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(ANKARA)- İYİ Parti, Suriyeli sığınmacılara verilen vatandaşlıkların iptal edilmesi için Danıştay ve Ankara İdare Mahkemesi'ne açtığı davaların dilekçelerini partinin web sayfasından paylaşarak, tüm vatandaşlara aynı taleple hukuki başvurularını yapmaları çağrısında bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun döviz ve gayrimenkul alımı karşılığında verilen vatandaşlıklarla Suriyeli sığınmacılara verilen vatandaşlıkların iptali için Ankara İdare Mahkemesi ve Danıştay'da dava açtıktan sonra İYİ Parti'den ikinci bir adım daha geldi. İYİ Parti, tüm vatandaşların benzer girişimlerde bulunmaları adına partinin web sayfasından Danıştay ve Ankara İdare Mahkemesi'ne sunulan dilekçeleri kamuoyu ile paylaştı.

İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşım şu şekilde:

"Dün olduğu gibi bugün de 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır!' Biz İYİ Parti olarak Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun  öncülüğünde, sığınmacı ve kaçaklar konusunda hukuki zeminde ve somut bir adım attık. Sizler de yabancılara satılmış vatandaşlıklar ve Suriyeli sığınmacıların kanunlara aykırı şekilde mülk edinerek elde ettikleri vatandaşlıkların iptali için hukuki başvurunuzu aşağıdaki örnek dilekçelerle yapabilirsiniz. https://iyiparti.org.tr/milli-guvenligimizi-sinirlarimizi-egemenlik-haklarimizi-hedef-alan-bu-tehdidin-bertarafina-calismak-milli-bir-gorevdir."

Kaynak: ANKA

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