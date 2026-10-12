İYİ Partili Çömez, 21 milyar dolarlık fon kaybı iddiasını Meclis\'e taşıyacak

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Turhan Çömez, fon krizinde yaşanan usulsüzlük iddialarını Meclis gündemine taşıyacaklarını belirterek, sorumluların hesap vermesini istedi. Fon mağdurları ise milyonlarca liralık kayıplar yaşadıklarını dile getirerek ana paralarının iadesini ve denetim süreçlerinin açıklığa kavuşturulmasını talep etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, son günlerde yürütülen fon soruşturması kapsamında, haksız kazanç elde edildiği iddiaları üzerine kapatılan fonlar nedeniyle mağduriyet yaşadığını belirten yatırımcıları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ağırladı.

Fon krizini yakından takip ettiklerini belirten Turhan Çömez, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun yaklaşık bir yıl önce fonlardaki manipülasyon ve usulsüzlüklere ilişkin uyarılarda bulunduğunu, ancak gerekli adımların atılmadığını savundu.

Çömez, sürecin ardından sosyal medya üzerinden uyarılarda bulunan bazı ekonomistlerin hesaplarının kapatıldığını ve bu kişilerin gözaltına alındığını öne sürdü.

Fonlarda yaşanan usulsüzlüklere örnek olarak Gündoğdu Gıda'yı gösteren Çömez, şirketin piyasa değerinin spekülasyonlarla 105 milyar liraya çıkarıldığını, buna karşın fabrikanın ekipmanlarının ve arazisinin satıldığını iddia etti. Çömez, fon krizinin boyutuna ilişkin ise 21 milyar doların kaybedildiğini öne sürerek, bunun kamuoyuna küçük bir sorun olarak sunulmasını eleştirdi.

"GELİN SORUMLULARDAN HESAP SORALIM"

Turhan Çömez, devlet kurumlarının denetim sorumluluğunu yerine getirmediğini savunarak, şöyle konuştu:

"Vatandaş SPK'sına güvenmiş, devletine güvenmiş. Bu hırsızlık yapılırken, bu soygun yapılırken, bu dolandırıcılık yapılırken neredeydi benim devlet kurumlarım? Bunlar yurt dışına götürülürken bu paralar, BDDK neredeydi? MASAK neredeydi? Maliye Bakanlığı neredeydi? MKK neredeydi? Devlet Denetleme Kurulu neredeydi? Sistem çökmüş. Diyoruz ki gelin bu sistemi adam edelim, sorumlulara hesap soralım, hırsızlara tek tek hesap soralım. Yanı sıra, bunlara yol veren siyasilere, arkalarında duran siyasilere, kimi güç merkezlerine hesap soralım."

Konuyu Meclis gündeminde tutmayı sürdüreceklerini ifade eden Çömez, mağdurların haklarını savunacaklarını ve iddiaları gündeme taşımaya devam edeceklerini söyledi. Açıklamasının sonunda fon mağdurlarına söz veren Çömez, yaşadıkları sorunları dinledi.

"BİZ RİSK ALDIK AMA DOLANDIRILMA RİSKİNİ ALMADIK"

Güvenlik firması çalışanı Hasan Işıkol, ailesinin birikimini ve 32 yıllık emeğini fonlara yatırdığını belirterek, yaklaşık 13 milyon liraya ulaşan yatırımının yüzde 90'ının eridiğini öne sürdü. Satış talimatı vermesine rağmen işlemini gerçekleştiremediğini ifade eden Işıkol, "Biz risk aldık ama dolandırılma riskini almadık" dedi. Fonlara, kamu kurumlarının denetimine ve hükümete yakın olduğu yönündeki izlenime güvenerek yatırım yaptığını belirten Işıkol, ailesinin tüm birikimini kaybettiğini ifade ederek gözyaşları içinde, "Bütün paramızı aldı bunlar bizim. Benim hayatım bitti. Kimseye duyuramıyoruz sesimizi. Hiç kimse duymuyor" diye konuştu.

"YAZIK, GÜNAH DEĞİL Mİ?"

Anne ve babasının birikimini fona yatırdığını belirten mali müşavir, Tera'ya yatırdıkları yaklaşık 12-13 milyon liranın eridiğini ifade etti. Kızını ocak ayında İrlanda'ya eğitime göndermeye hazırlandığını ancak parasını kaybettiği için bunu gerçekleştiremediğini söyleyen mali müşavir, "Her şey hazır, parası yok. Okumaya gönderemiyorum" dedi. Devletin denetimine ve SPK'ya güvendiklerini vurgulayan mali müşavir, yatırımcıların ana paralarının iade edilmesini ve stopajların geri ödenmesini istedi. Satış hakkının ellerinden alındığını savunan mali müşavir, şöyle konuştu:

"Biz riski aldık ama satıp çıkabilirdik. Bir gecede kapatıp bizi içeri almaya hiçbir kişinin hakkı yok. Bizi resmen bir gecede kapattılar her şeyi, bizi tasfiye ettiler. Böyle bir hak, hukuk, adalet olabilir mi? ve bu devam da edecek. Yani bu sistem böyle sürdüğü sürece devam edecek. Bunun baştan değişmesi lazım, bazı şeylerin. Bu kadar insan, dört milyon aile, beş milyon aile... Yazık, günah değil mi? Herkes emeğiyle, tırnaklarıyla çalışıyor. Zaten hayat zor."

"BİZE ANA PARAMIZI VERİN, KAR İSTEMİYORUZ"

Annesinin parasını TERA'ya yatırdığını belirten genç, 2,4 milyon liralık yatırımını kaybettiğini ve annesine ev almak istediğini söyledi. Alım emrinin gerçekleştirildiği gün satış işlemlerinin kapatılmasını sorgulayan genç, "Biz risk aldık ama piyasa riskini aldık; soyulma, çalınma riskini değil. Bizim hiçbirimizin sözleşmesinde 'nitelikli dolandırıcılıktan kaynaklı dolandırılabilirsiniz' yazmıyor. Biz bunu devlete anlatamıyoruz. 'Siz risk aldınız' diyorlar. ya biz risk aldık ama 'gelin de bizi dolandırın' demedik. Devletimize sesleniyoruz: Bizim ana paramızı verin, kar istemiyoruz. Ancak devletimizden, yetkili kurum ve kuruluşların görevlerini yapıp yapmadığı konusunda hiçbir açıklama duyamadık. 25 gün olmuş. 255 kişinin lekelenmeme hakkı var ama bizim hakkımız yok" dedi.