(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününe ilişkin, "Çocuklar yoksullukla mücadele ediyor, eğitimde eşit fırsatlara ulaşamıyor, çalışırken hayatını kaybediyor ve istismar karşısında yeterince korunamıyorsa bunun siyasi ve idari sorumluluğu görmezden gelinemez. Biz çocukların yalnızca geleceğini değil, bugününü de korumak zorundayız. Çünkü çocukluk ertelenemez; kaybedilen bir çocukluk sonradan telafi edilemez. Bütün çocukların haklarının kağıt üzerinde değil hayatın içinde güvence altına alındığı; hiçbir çocuğun yoksulluk, ihmal, şiddet ve ayrımcılık nedeniyle geride bırakılmadığı bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

İYİ Parti Kadın ve Aile Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle yazılı bir açıklama yaparak şunları kaydetti:

"Türkiye'de bugün 21 milyon 375 bin 930 çocuk yaşıyor. Çocuklar nüfusumuzun yüzde 24,8'ini oluşturuyor. Ancak bu büyük nüfusun önemli bir bölümü çocukluğunu güven ve eşitlik içinde yaşayamıyor. TÜİK'in 2025 yılı verilerine göre çocukların yüzde 36,8'i yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında, yüzde 27,2'si ise maddi yoksunluk içinde bulunuyor. Çocukların karşı karşıya olduğu sorunlar bununla da sınırlı değil. 2025 yılında 224 bin 579 çocuk, güvenlik birimlerine mağdur olarak gelmiş veya getirilmiştir. Kesinleşen boşanma davaları sonucunda aynı yıl 191 bin 371 çocuk velayete verilmiştir. Bakanlığın 2027 bütçe sunumunda ise sokakta çalıştırılan veya dilendirilen çocuklara yönelik saha çalışmaları kapsamında 56 bin 413 çocuğa müdahalede bulunulduğu açıklanmıştır. Bu son rakam, sokakta yaşayan çocukların toplam sayısını değil, Bakanlığın bildirdiği müdahale sayısını ifade etmektedir.

"ÇOCUK İŞÇİLİĞİ DE ÜLKEMİZİN EN AĞIR SORUNLARINDAN BİRİ"

Çocuk işçiliği de ülkemizin yüzleşmesi gereken en ağır sorunlardan biridir. İSİG Meclisinin 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için açıkladığı verilere göre en az 95 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetmiştir. Bu veri, resmi SGK kayıtlarından farklı bir izleme yöntemine dayansa da çocukların çalışma hayatındaki güvenlik risklerinin vahametini gözler önüne sermektedir. Bu rakamların her biri bir çocuğun hayatıdır. Yetersiz beslenen, eğitim imkanlarına erişemeyen, ailesinin geçim sıkıntısını yaşayan, sokakta çalıştırılan, şiddet ve istismar karşısında korunamayan çocukların gerçeğidir. Çocukların geleceği hakkında konuşmadan önce, bugün hangi koşullarda yaşadıklarına bakmak zorundayız.

Çocukların eğitim görmesi, oyun oynaması ve sağlıklı gelişmesi gereken yaşlarda çalışma hayatına itilmesi kabul edilemez. Mesleki eğitim, çocukların meslek edinmesini ve geleceğe hazırlanmasını sağlamalıdır; çocuk emeğinin ucuz ve güvencesiz iş gücüne dönüşmesinin aracı olmamalıdır. MESEM uygulamaları başta olmak üzere çocukların çalışma hayatına katıldığı bütün modellerde eğitim hakkı, iş sağlığı ve güvenliği ile çocuğun üstün yararı esas alınmalıdır. İşletmelerdeki denetimler etkinleştirilmeli, çocukların tehlikeli ve ağır işlerde çalıştırılmasına karşı caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır. Çocuk istismarı, ihmal, şiddet, akran zorbalığı ve erken yaşta evlilikler, ülkemizin yüzleşmesi gereken en ağır çocuk hakları ihlallerindendir. TÜİK'in 2025 yılı verilerine göre suç mağduriyeti kayıtlarının yüzde 10,3'ünü cinsel suçlar oluşturmaktadır.

"ERKEN YAŞTA EVLİLİKLER HALEN CİDDİ BİR SORUN"

Akran zorbalığı da çocukların güvenliğini ve psikososyal gelişimini tehdit etmektedir. TÜİK'in 2022 yılı araştırmasında 6-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 13,8'inin ayda en az birkaç kez akran zorbalığına maruz kaldığı belirlenmiştir. Erken yaşta evlilikler ise hala ciddi bir sorun olarak karşımızdadır. 2025 yılında 16-17 yaş grubunda 8 bin 68 kız çocuğu ve 574 erkek çocuğu resmi olarak evlendirilmiştir. Aynı yıl 18 yaşından küçük annelerin gerçekleştirdiği doğum sayısı 5 bin 356'dır. Bu tablo, çocukları korumanın yalnızca ihlal yaşandıktan sonra müdahale etmekle mümkün olmadığını göstermektedir. Riskleri önceden tespit eden, aileleri destekleyen, okulları ve sosyal hizmet kurumlarını etkin biçimde çalıştıran; istismar ve şiddet karşısında çocuğu yeniden örselemeden koruyan bir sistem kurulmalıdır.

"BAKANLIĞIN GÖREVİ RİSKLERİ ÖNCEDEN TESPİT ETMEKTİR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sorumluluğu tam da bu noktada önem kazanmaktadır. Bakanlık, çocukların korunması konusunda doğrudan sorumluluk taşıyan kamu kurumlarının başında gelmektedir. Bu sorumluluk yalnızca sosyal yardım sağlamak, proje yürütmek veya olay yaşandıktan sonra müdahalede bulunmak değildir. Bakanlığın asıl görevi; çocukları istismar, ihmal, şiddet ve sömürüden koruyacak sistemi kurmak, riskleri önceden tespit etmek ve hiçbir çocuğun korunmasız kalmasına izin vermemektir. Ancak bugün ortaya çıkan tablo, mevcut koruma mekanizmalarının çocukların karşı karşıya olduğu riskleri önlemekte ve her çocuğa zamanında ulaşmakta yeterli olmadığını göstermektedir. Çocukların istismar ve şiddet karşısında korunamadığı, sokakta çalıştırılma ve dilendirilme gibi sorunların sürdüğü, çocuk işçiliğinin can almaya devam ettiği bir ortamda yürütülen faaliyetleri ve açıklanan projeleri sıralamak, Bakanlığın sorumluluğunu yerine getirdiğini göstermeye yetmez.

"İNTERNET ORTAMINDAKİ GÜVENLİĞİ ÇOCUK HAKLARININ AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR"

Dijitalleşmenin hızlandığı günümüzde çocukların internet ortamındaki güvenliği de çocuk haklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Siber zorbalık, dijital istismar, kişisel verilerin kötüye kullanılması ve zararlı içeriklere erişim karşısında çocukları koruyacak etkili politikalar geliştirilmelidir. Bu politikalar çocukların dijital dünyaya erişimini bütünüyle kısıtlamaya değil, güvenli kullanım becerilerini geliştirmeye, riskleri önlemeye ve istismar karşısında etkili koruma sağlamaya dayanmalıdır. Çocukların hakları yalnızca beslenme, barınma ve eğitimle sınırlı değildir. Oyun oynama, dinlenme, spor yapma, kültürel ve sosyal faaliyetlere katılma da sağlıklı gelişimlerinin ayrılmaz parçalarıdır. Çocukların yaşadıkları çevrede güvenli oyun alanlarına, spor ve kültür faaliyetlerine erişebilmesi sağlanmalıdır. Çocukların yalnızca hayatta kalabildiği değil, çocukluklarını özgürce yaşayabildiği bir ortam oluşturulmalıdır.

"AİLEYİ DESTEKLEYEN POLİTİKALAR ÇOCUĞU DA DOĞRUDAN GÜÇLENDİRİR"

Çocuğu kendi hayatına ilişkin kararların dışında bırakan bir yaklaşım, çocuk haklarının özünü göz ardı eder. Bütün bu politikaların merkezinde aile vardır. Ancak aileyi güçlendirmek, yalnızca aileye sorumluluk yüklemekle mümkün değildir. Ailelerin ekonomik ve sosyal açıdan desteklenmesi, kadınların istihdamda kalabilmesini sağlayacak kreş ve bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması, ebeveynlerin çocuk yetiştirme süreçlerinde desteklenmesi ve dezavantajlı ailelere ulaşan sosyal hizmet mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekmektedir. Aileyi destekleyen politikalar, çocuğun güvenli ve sağlıklı gelişimini de doğrudan güçlendirecektir."

"DİJİTAL ORTAMDA ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAK DÜZENLEMELER HAYATA GEÇİRİLMELİ"

İYİ Partili Ofluoğlu, partisinin çocuk politikalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Çocukları sorunlar ortaya çıktıktan sonra korumaya çalışan değil, sorunların ortaya çıkmasını önleyen; her çocuğun temel haklara eşit biçimde erişimini güvence altına alan bir sosyal devlet anlayışını savunuyoruz. Bu doğrultuda; Her çocuğun yeterli ve sağlıklı beslenmesini güvence altına alan ücretsiz okul yemeği uygulamasının ülke genelinde yaygınlaştırılmalı. Çocuk yoksulluğuyla mücadele için düzenli, ölçülebilir ve sürdürülebilir sosyal politikalar geliştirilmeli. Okul öncesi eğitimin ve ücretsiz kreş hizmetlerinin yaygınlaştırılmalı. Çocuk işçiliğine karşı etkin denetim ve caydırıcı yaptırımlar uygulanmasını; mesleki eğitim süreçlerinde çocukların eğitim ve güvenlik haklarının güvence altına alınmalı. Çocuk istismarı ve ihmaliyle mücadelede önleyici ve koruyucu kurumların güçlendirilmeli. Risk altındaki çocukların takibini sağlayan sosyal hizmet, çocuk izleme ve koruyucu aile mekanizmalarının nitelik ve kapasitesinin artırılmalı. Engelli çocukların eğitim, sağlık ve sosyal yaşama eşit katılımının güvence altına alınmalı, Dijital ortamda çocukların güvenliğini sağlayacak kapsamlı ve etkili düzenlemelerin hayata geçirilmeli. Çocukların oyun, dinlenme, spor, kültür ve sosyal yaşama katılım haklarının korunmalı."

"ÇOCUKLARIN GELECEĞİNİ DEĞİL BUGÜNÜNÜ DE KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Ofluoğlu, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Çocukların kendilerini ilgilendiren karar süreçlerine yaşlarına ve gelişimlerine uygun biçimde katılmalarının desteklenmesini savunuyoruz. Çünkü çocuk hakları bir lütuf değildir. Çocukların güvenli, sağlıklı, eşit ve özgür bir yaşam sürmesi devletin temel yükümlülüğüdür. Bir ülkenin çocuklarına sunduğu imkanlar, o ülkenin sosyal adalet anlayışının en somut göstergesidir. Çocukların yoksulluğa, eşitsizliğe, şiddete ve

ihmale mahküm edildiği bir ülkede güçlü bir gelecek inşa edilemez. Bugün çocuklarımızın geleceği hakkında büyük sözler söylemek kolaydır. Asıl mesele, onların bugünkü yaşam koşullarını değiştirecek iradeyi ve politikaları ortaya koyabilmektir. Çocuklar yoksullukla mücadele ediyor, eğitimde eşit fırsatlara ulaşamıyor, çalışırken hayatını kaybediyor ve istismar karşısında yeterince korunamıyorsa bunun siyasi ve idari sorumluluğu görmezden gelinemez. Biz çocukların yalnızca geleceğini değil, bugününü de korumak zorundayız. Çünkü çocukluk ertelenemez; kaybedilen bir çocukluk sonradan telafi edilemez. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle, bütün çocukların haklarının kağıt üzerinde değil hayatın içinde güvence altına alındığı; hiçbir çocuğun yoksulluk, ihmal, şiddet ve ayrımcılık nedeniyle geride bırakılmadığı bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz."