İYİ Partili Olgun, parti değiştirmelerde derhal seçim isteyerek sandık uyarısı yaptı - Son Dakika
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İYİ Partili Olgun, parti değiştirmelerde derhal seçim isteyerek sandık uyarısı yaptı

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, milletvekili, belediye başkanı ve meclis üyeleri arasında tarihte bu kadar parti değiştirme yaşanmadığını söyleyerek derhal seçim istedi. Olgun, bu sürerse vatandaşın sandığa gitmeme sorunu yaşayacağı uyarısında bulundu.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hiçbir döneminde, milletvekili, belediye başkanı ve meclis üyeleri arasında bu kadar parti değiştirme yaşamadığını belirterek, "Bundan en güzel çıkış yolu için derhal 'seçim' diyoruz. Çünkü vatandaşın da artık bu işler daha fazla giderse sandığa gitmeme sorunu olacak" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, son günlerde yaşanan milletvekili, belediye başkanı ve meclis üyelerinin parti değiştirmesine ilişkin, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Olgun, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Türkiye'sinde gelinen noktada, Türk demokrasisi, Türk idari, yasama ve yürütme yapısının çok değiştiğini söyledi.

"SEÇİLEN MAKAMLARIN MEŞRUİYETİ KALMADI"

Gelinen süreçte, vatandaşların, 2023 milletvekili genel seçimlerinde, 2024 yerel seçiminde kullandığı oyların tamamen değiştiğin belirten Olgun, şunları kaydetti:

"Hiçbir meşruiyeti kalmamıştır. Bu sebeple seçilen makamların meşruiyetinin kalmaması demek millete gitmeyi gerektirir anlamına gelir. Yani vatandaşın kullandığı oyla şu anki temsil oranında dağlar kadar fark var.

"İKTİDARA SESLENİYORUM, DERHAL SEÇİME GİDİN"

Türk demokrasisi, Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin hiçbir döneminde böyle bir parti değiştirme, milletvekilleri arasında, belediye başkanları arasında bu kadar parti değiştirme yaşamadı. Bunun da en güzel çıkış yolu derhal 'seçim' diyoruz. Çünkü vatandaşın da artık bu işler daha fazla giderse sandığa gitmeme sorunu olacak. Seçim yapılsa bile seçilecek mercilerin, organların meşruiyet sorunu olacaktır. İktidara buradan sesleniyorum, bu ülkeye bu kadar zarar vermeye hakkınız yok, derhal seçime gidin. Halkımız yeniden tercihini kullansın ve halk millet ne diyorsa ülkede o şekilde yönetilsin."

Kaynak: ANKA
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