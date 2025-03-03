İyi Partili Toktaş: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bir Dönem Daha Aday Olabilmesi İçin Türklük Tanımının Yeniden Düzenlenmesine Dahi Ses Çıkartmayacaklar"

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Muhabir: Halil Yatar

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Toktaş, "PKK terör örgütünün bir çok üyesi zaten şu anda YPG'nin içinde faaliyetlerini sürdürmekteler. Dolayısıyla PKK silah bıraktı, ateşkes ilan etti diyerek İmralı'daki terörist başı, bebek katilini bize demokrasi kahramanı gibi sunmaya çalışıyorlar. Binlerce askerimizin, polisimizin ve sivil vatandaşlarımızın katilini bu şekilde sunmak ancak terör örgütüne yarar. Bu çok tehlikeli bir durum. Türk milleti bunu affetmez" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın çağrı metninin önemli muhatabının "iktidar ve devlet" olduğunu belirterek, "Şimdi artık söylenen sözün gereğini yapmanın tam da zamanı. Hiç lafı eğip bükmeden doğrudan söylemek durumundayım. Devlet ve iktidarın da söz konusu koşulların sağlanabilmesi için gerekeni yapması gerektiğine ilişkin DEM Parti olarak çağrı yapıyoruz" diye konuştu.

DEM Parti Sözcüsü Doğan'ın açıklamalarına tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Toktaş, ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Toktaş, Türk milletinin Kandil'in muhattap alınmasını kabul etmeyeceğini belirterek iktidara uyarılarda bulundu. Toktaş, "Süreç denilen şey Erdoğan'ın yeniden aday olması ve Anayasa değişikliğinden ibaret. Zaten bunu eski Başkan Binali Yıldırım açıkladı" ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Toktaş, şöyle dedi:

"Türk milleti bunu affetmez"

"Açıklama DEM Parti'nin istedikleri mi yoksa Kandil'in talepleri mi? Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Ayrıca PKK ateşkes ilan etse veya silah bıraksa ne çıkar? PKK terör örgütünün bir çok üyesi zaten şu anda YPG'nin içinde faaliyetlerini sürdürmekteler. Dolayısıyla PKK silah bıraktı, ateşkes ilan etti diyerek İmralı'daki terörist başı, bebek katilini bize demokrasi kahramanı gibi sınmaya çalışıyorlar. Binlerce askerimizin, polisimizin ve sivil vatandaşlarımızın katilini bu şekilde sunmak ancak terör örgütüne yarar. Bu çok tehlikeli bir durum. Türk milleti bunu affetmez. Bu durumu bir de devlet aklı gibi sunmaya çalışıyorlar. Bu Türk devlet aklı olamaz. Olsa bile bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bu ülke kurulurken de devlet aklı manda ve himayeyi konuşuyordu. O zaman ona nasıl itiraz edildiyse bugün de buna itiraz ediyoruz. Bir kez daha açık ve net şekilde bu sürece karşı olduğumuzun altını çizmek istiyorum.

"Umarım kendilerine bir çeki düzen verirler"

Sürecin nereye gideceği bellidir. Bunu Binali Yıldırım açıkladı. Binali bey sıradan birisi değil. Bu ülkede son başbakan, ve birçok önemli görevler de üstlenmiş bir isim. Sürecin sonu anayasa değişikliğinden ibaret. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir dönem daha aday olabilmesi için Türklük tanımının yeniden düzenlenmesine dahi ses çıkartmayacaklar. Yeter ki anayasa değişikliğinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önü açılsın. Bunlar bireysel ikballeri için her şeyi yapabileceğini gösteriyor. 'Önce millet' diye bir söylem vardır ama bunlar için öyle bir durum yok. Önce kendileri sonra aileleri. Zenginleşen kendileri ve aileleridir öncelik. Milyarlarca dolarlık varlıktan söz edilmekte. Kişisel ikballeri için tüm cumhuriyet kazanımlarından vazgeçebilirler. Umarım kendilerine bir çeki düzen verirler. Yoksa bu milletin hak etmediği bit durumla milleti karşı karşıya getirirler ki bunu da bu millet affetmez."