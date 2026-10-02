İYİ Partili Ulusoy, tarım bütçesini 25 milyar dolarlık fonun 8'de 1'i olarak niteledi - Son Dakika
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İYİ Partili Ulusoy, tarım bütçesini 25 milyar dolarlık fonun 8'de 1'i olarak niteledi

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İYİ Partili Ulusoy, tarım bütçesini 25 milyar dolarlık fonun 8\'de 1\'i olarak niteledi
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İYİ Partili Kadir Ulusoy, iktidarın 'fon oyunu'nu eleştirerek 25 milyar doları tarım bütçesiyle kıyasladı. Ulusoy, 2,3 milyon çiftçiye 3,4 milyar dolar bütçe ayrıldığını, bunun 25 milyar doların 8'de 1'i olduğunu, çaldırmayacaklarını ve tarımı fonlayacaklarını söyledi.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, "İktidarın son oyunu, fon oyunu. Bahsi geçen miktarlar o kadar yüksek ki izaha gerek var. Bahsi geçen 25 milyar doları tarımdaki miktarlarla size izah edeyim. Biz bu sene 2.3 milyon çiftçiye, tüm üreticilere 3.4 milyar dolar bütçe ayırdık. Yani bir avuç hırsıza verdiğimiz 25 milyar doların 8'de 1'i" dedi.

İYİ Parti Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İktidarın son oyunu, fon oyunu. Bahsi geçen miktarlar o kadar yüksek ki izaha gerek var. Bahsi geçen 25 milyar doları tarımdaki miktarlarla size izah edeyim. Biz bu sene 2.3 milyon çiftçiye, tüm üreticilere 3.4 milyar dolar bütçe ayırdık. Yani bir avuç hırsıza verdiğimiz 25 milyar doların 8'de 1'i. Biz gayri safi milli hasılanın yüzde 1'ini verseydik, kanuna uysaydık, o bile 15 milyar dolar yapıyordu. Bize en çok sorulan soruya da bir cevap vermiş olduk. 'Siz iktidara geldiğinizde bu parayı nereden bulacaksınız, bu bütçeyi nereden bulacaksınız' diye soranlara cevabımızdır. Biz çaldırmayacağız, çırptırmayacağız. Foncu hırsızlara para kaptırmayacağız. Türk tarımını fonlayacağız. Üretici kazanınca Türkiye de kazanacak."

Kaynak: ANKA
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