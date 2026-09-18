İYİ Partili Usta, 130 fonun tasfiyesinde Bakan Şimşek\'e kimin engel olduğunu sordu

Haber: Halil YATAR

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, borsada yaşananlara ilişkin, "Sayın Bakan, borsada manipülasyon var da bu manipülasyona ben mi engel olacağım? Bunu engel olacak makam sizsiniz veya size bağlı olan kurumlar. Siz bu kurumları 10 aydır niye çalıştırmıyorsunuz? Buraya müdahale etmenize engel olanlar mı oldu? Siyasiler mi, iktidara yakın siyasetçiler mi engel oldu? veya efendim çok güçlü bürokratlar mı engel oldu? Bunu bize açıklamak durumundasınız" dedi.

İYİ Parti Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Borsa İstanbul'da yaşanan gelişmelere ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Usta, şunları kaydetti:

"Son günlerde öyle gelişmeler yaşandı ki devletteki çürümüşlüğün, devletteki kopuşmuşluğun tekrar bir örneğine rastladık. Neden bahsediyorum? Borsadaki meselelerden bahsediyorum. 7 tane portföy yönetim şirketine bağlı 130 tane veya 131 tane fon, alt fon tasfiye sürecine girdi. Alım satımları durduruldu.

"SAYIN ŞİMŞEK MANİPÜLASYONLARI BEN Mİ DURDURACAĞIM"

Bu işlerden sorumlu Sayın Bakan Mehmet Şimşek, Kasım 2025'te konuşma yapıyor ve bizi uyarıyor diyor ki 'borsada manipülasyon var'. Sayın Bakan, borsada manipülasyon var da bu manipülasyona ben mi engel olacağım? Bunu engel olacak makam sizsiniz veya size bağlı olan kurumlar. Siz bu kurumları 10 aydır niye çalıştırmıyorsunuz? Engel olan mı oldu? Biz sizin dürüstlüğünüzle ilgili bir sorunumuz yok. Ama sizin buraya müdahale etmenize engel olanlar mı oldu? Siyasiler mi, iktidara yakın siyasetçiler mi engel oldu? veya efendim çok güçlü bürokratlar mı engel oldu? Bunu bize açıklamak durumundasınız. Bu son tasfiye için süreç için niye 10 ay beklenildi? Millet bunu merak ediyor. Küçük yatırımcı perişan oldu. Küçük yatırımcının zararı ne olacak?

"SİZE SİYASİLER Mİ BÜROKRATLAR MI ENGEL OLDU SAYIN ŞİMŞEK"

Biliyorsunuz portföy yönetim şirketleri son yıllarda mantar gibi çoğaldı. Birçok insana portföy yönetim şirketi kurma izni verildi ve bunlara çok ciddi imtiyazlar sağlandı. Bunların nasıl manipülasyon yaptığını şu anda zaten herkes biliyor. İstediği kağıtlar borsada uçurdular ve ondan sonra çok ciddi karlar elde ettiler. Küçük yatırımcı da buralara parasını yatırdı. Şimdi onların hepsi ciddi zararla karşı karşıya. Dolayısıyla küçük yatırımcının da zararını tanzim edilmesi lazım. Ama esas soru şu: Sizin 10 ay önce burada manipülasyon var diyorsunuz. Düzenleme yapmanıza, denetleme yapmanıza, müdahale yapmanıza kim engel oldu? Bunu bizimle paylaşmak durumundasınız. Diğer bir husus şu. Mesela son bir yılda bu düşüşten, bu tasfiye süreci başlamadan önce, son bir aydan önce, son bir yılda buralara para yatıran siyasetçiler kimler? İktidar yakın kişiler kimler? Üst düzey bürokratlar kimler? Bunu bize söylemek durumundasınız. Yatırımcı mahremiyeti deyip bu geçiştirilemez.

"EKONOMİYİ ALTÜST EDECEK SİSTEMİK RİSKTEN SÖZ EDİYORUZ"

Ciddi bir sistemik riskten Türkiye döndü. Türkiye ekonomisini altüst edecek bir sistemik riskten bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye ekonomisinin bekasının söz konusu olduğu bir yerde yatırımcı mahremiyeti diye bir şey olmaz. Bunlar bizimle paylaşılmak durumundadır. Diğer bir husus. Burada ciddi bir kamu zararı da oluştu. Bunun boyutu nedir? Bununla ilişkinde bize bilgi vermek durumundasınız. Sorumlu olan, ihmali olan, kamu görevlileri kimler? Bunlarla ilgili bir soruşturma başlatıldı mı? İdari soruşturma veya suç duyurusunda bulunuldu mu? Bu bilgiler de kamuoyuyla paylaşılmak durumundadır.

"ONLAR BU MİLLETİ TEK BAŞINA SOYMADI"

Birkaç tane portföy yöneticisinin şimdi içeri alınması bu işi çözmez. Bugün içeri alınacaktır. Bir hassasiyet var. Yarın unutulunca onların hepsi salınacaktır. Kök sebebe inmek lazım. İşin dibine inilmediği sürece onlar da yarın çıkacaklardır. Çünkü onlar bu işi yalnız başına yapmadı. Onlar bu milleti yalnız başına soymadı. Bu milleti soyarken yanlarında iktidar sahibi, güç sahibi insanlar vardı. Biz kamuoyu olarak o insanların kim olduğunu merak ediyoruz. ve bu konuda da ilgili bakandan sorularımıza cevap bekliyoruz. ve bu konuyu da soru önergesiyle de zaten Meclis gündemine getirdim. Bir soru önergesiyle gönderdik. Umarım soru önergemize de cevap verilir."