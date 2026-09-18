İYİ Partili Usta, 130 fonun tasfiyesinde Bakan Şimşek'e kimin engel olduğunu sordu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İYİ Partili Usta, 130 fonun tasfiyesinde Bakan Şimşek'e kimin engel olduğunu sordu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İYİ Partili Usta, 130 fonun tasfiyesinde Bakan Şimşek\'e kimin engel olduğunu sordu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Partili Erhan Usta, Borsa İstanbul'daki gelişmelere ilişkin Bakan Mehmet Şimşek'e açıklamalarda bulundu. Usta, 7 şirkete bağlı 130 fonun tasfiye sürecine girmesinin ardından kurumları 10 aydır niye çalıştırmadığını ve müdahalesine kimin engel olduğunu sordu.

Haber: Halil YATAR

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, borsada yaşananlara ilişkin, "Sayın Bakan, borsada manipülasyon var da bu manipülasyona ben mi engel olacağım? Bunu engel olacak makam sizsiniz veya size bağlı olan kurumlar. Siz bu kurumları 10 aydır niye çalıştırmıyorsunuz? Buraya müdahale etmenize engel olanlar mı oldu? Siyasiler mi, iktidara yakın siyasetçiler mi engel oldu? veya efendim çok güçlü bürokratlar mı engel oldu? Bunu bize açıklamak durumundasınız" dedi.

İYİ Parti Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Borsa İstanbul'da yaşanan gelişmelere ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Usta, şunları kaydetti:

"Son günlerde öyle gelişmeler yaşandı ki devletteki çürümüşlüğün, devletteki kopuşmuşluğun tekrar bir örneğine rastladık. Neden bahsediyorum? Borsadaki meselelerden bahsediyorum. 7 tane portföy yönetim şirketine bağlı 130 tane veya 131 tane fon, alt fon tasfiye sürecine girdi. Alım satımları durduruldu.

"SAYIN ŞİMŞEK MANİPÜLASYONLARI BEN Mİ DURDURACAĞIM"

Bu işlerden sorumlu Sayın Bakan Mehmet Şimşek, Kasım 2025'te konuşma yapıyor ve bizi uyarıyor diyor ki 'borsada manipülasyon var'. Sayın Bakan, borsada manipülasyon var da bu manipülasyona ben mi engel olacağım? Bunu engel olacak makam sizsiniz veya size bağlı olan kurumlar. Siz bu kurumları 10 aydır niye çalıştırmıyorsunuz? Engel olan mı oldu? Biz sizin dürüstlüğünüzle ilgili bir sorunumuz yok. Ama sizin buraya müdahale etmenize engel olanlar mı oldu? Siyasiler mi, iktidara yakın siyasetçiler mi engel oldu? veya efendim çok güçlü bürokratlar mı engel oldu? Bunu bize açıklamak durumundasınız. Bu son tasfiye için süreç için niye 10 ay beklenildi? Millet bunu merak ediyor. Küçük yatırımcı perişan oldu. Küçük yatırımcının zararı ne olacak?

"SİZE SİYASİLER Mİ BÜROKRATLAR MI ENGEL OLDU SAYIN ŞİMŞEK"

Biliyorsunuz portföy yönetim şirketleri son yıllarda mantar gibi çoğaldı. Birçok insana portföy yönetim şirketi kurma izni verildi ve bunlara çok ciddi imtiyazlar sağlandı. Bunların nasıl manipülasyon yaptığını şu anda zaten herkes biliyor. İstediği kağıtlar borsada uçurdular ve ondan sonra çok ciddi karlar elde ettiler. Küçük yatırımcı da buralara parasını yatırdı. Şimdi onların hepsi ciddi zararla karşı karşıya. Dolayısıyla küçük yatırımcının da zararını tanzim edilmesi lazım. Ama esas soru şu: Sizin 10 ay önce burada manipülasyon var diyorsunuz. Düzenleme yapmanıza, denetleme yapmanıza, müdahale yapmanıza kim engel oldu? Bunu bizimle paylaşmak durumundasınız. Diğer bir husus şu. Mesela son bir yılda bu düşüşten, bu tasfiye süreci başlamadan önce, son bir aydan önce, son bir yılda buralara para yatıran siyasetçiler kimler? İktidar yakın kişiler kimler? Üst düzey bürokratlar kimler? Bunu bize söylemek durumundasınız. Yatırımcı mahremiyeti deyip bu geçiştirilemez.

"EKONOMİYİ ALTÜST EDECEK SİSTEMİK RİSKTEN SÖZ EDİYORUZ"

Ciddi bir sistemik riskten Türkiye döndü. Türkiye ekonomisini altüst edecek bir sistemik riskten bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye ekonomisinin bekasının söz konusu olduğu bir yerde yatırımcı mahremiyeti diye bir şey olmaz. Bunlar bizimle paylaşılmak durumundadır. Diğer bir husus. Burada ciddi bir kamu zararı da oluştu. Bunun boyutu nedir? Bununla ilişkinde bize bilgi vermek durumundasınız. Sorumlu olan, ihmali olan, kamu görevlileri kimler? Bunlarla ilgili bir soruşturma başlatıldı mı? İdari soruşturma veya suç duyurusunda bulunuldu mu? Bu bilgiler de kamuoyuyla paylaşılmak durumundadır.

"ONLAR BU MİLLETİ TEK BAŞINA SOYMADI"

Birkaç tane portföy yöneticisinin şimdi içeri alınması bu işi çözmez. Bugün içeri alınacaktır. Bir hassasiyet var. Yarın unutulunca onların hepsi salınacaktır. Kök sebebe inmek lazım. İşin dibine inilmediği sürece onlar da yarın çıkacaklardır. Çünkü onlar bu işi yalnız başına yapmadı. Onlar bu milleti yalnız başına soymadı. Bu milleti soyarken yanlarında iktidar sahibi, güç sahibi insanlar vardı. Biz kamuoyu olarak o insanların kim olduğunu merak ediyoruz. ve bu konuda da ilgili bakandan sorularımıza cevap bekliyoruz. ve bu konuyu da soru önergesiyle de zaten Meclis gündemine getirdim. Bir soru önergesiyle gönderdik. Umarım soru önergemize de cevap verilir."

Kaynak: ANKA
Borsa İstanbulMehmet ŞimşekErhan UstaPolitikaEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye Kupası’nda inanılmaz gece İki maçta 20 gol çıktı Türkiye Kupası'nda inanılmaz gece! İki maçta 20 gol çıktı
61 yaşındaki adamın cansız bedeni derede bulundu 61 yaşındaki adamın cansız bedeni derede bulundu
Adıyaman Kahta’da 6. kattan düşen 2 çocuk annesi kadın kurtarılamadı Adıyaman Kahta'da 6. kattan düşen 2 çocuk annesi kadın kurtarılamadı
Eyüpsultan’da yanan otobüste ağır yaralanan 10 yaşındaki Nazlı Seraç hayatını kaybetti Eyüpsultan'da yanan otobüste ağır yaralanan 10 yaşındaki Nazlı Seraç hayatını kaybetti
39 ilde koltuklar değişti Müge Anlı’nın eşine kötü haber 39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber
Emniyette büyük değişim Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi Emniyette büyük değişim! Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi
Yargıya müdahale soruşturması Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat gözaltında Yargıya müdahale soruşturması! Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat gözaltında
22:46
Ne Yavaş ne İmamoğlu İşte Özgür Özel’in adaylık için görüştüğü isim
Ne Yavaş ne İmamoğlu! İşte Özgür Özel'in adaylık için görüştüğü isim
22:24
Fahiş fiyat soruşturmasında yeni gelişme 40 şüphelinin tamamı tutuklandı
Fahiş fiyat soruşturmasında yeni gelişme! 40 şüphelinin tamamı tutuklandı
21:21
İstanbul’da bina çöktü Kentsel dönüşümde korku dolu anlar
İstanbul'da bina çöktü! Kentsel dönüşümde korku dolu anlar
20:58
Özel’den vatandaşa ağza alınmayacak sözler Ortalık bir anda buz kesti
Özel'den vatandaşa ağza alınmayacak sözler! Ortalık bir anda buz kesti
20:51
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim hakkında tutuklama talebi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim hakkında tutuklama talebi
20:43
Trabzon’da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, havalimanı otoparkı su altında kaldı
Trabzon'da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, havalimanı otoparkı su altında kaldı
20:19
Atina’nın gövde gösterisi fiyaskoyla sonuçlandı: Tatbikatta çıkarma yapan Yunan askerleri denizin dibini boyladı
Atina'nın gövde gösterisi fiyaskoyla sonuçlandı: Tatbikatta çıkarma yapan Yunan askerleri denizin dibini boyladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 23:20:36. #.0.2#
SON DAKİKA: İYİ Partili Usta, 130 fonun tasfiyesinde Bakan Şimşek'e kimin engel olduğunu sordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement