Haber: Halil YATAR

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta," fon vurgunun"a ilişkin, "AK Parti iktidar bu işin ortaya çıkmasını, bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmasını istemiyor. İlk günden yapılması gereken işler 60 gün olmuş, iki ay geçmiş hala yapılmadı. Şahap Kavcıoğlu ve Erişah Arıcan ilk gün görevden alınmalı ve soruşturmaya tabi tutulmalıydı. Yine diğer kurulu üyeleri, başkanlar, başkan yardımcıları ilk gün el çektirmeleri gerekiyordu. Ama maalesef bunların hiçbirisi yapılmadı. Dolayısıyla şu anda zorunlu olarak atılması gereken adımlar atılıyor" dedi.

İYİ Parti Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, "fon vurgununa" ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Takasbank'ın vurgunda kilit rol üstelendiğini belirterek, iktidarın "fon vurgununda işi ağırdan aldığını" iddia etti. Usta, şunları söyledi:

"Fon soygununda Sermaye Piyasası Kurulu'nun yanında BDDK, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Borsası çok önemli rol üstlenen kurumlar içerisinde yer alıyor. Tabi Takasbank burada kilit bir rol var. Sadece takas işlemlerini yapmıyor, transfer işlemlerini yapıyor, saklama işlemlerini yapıyor, teminatlandırma işlemlerini yapıyor bu menkul kıymetlerle ilgili olarak. Dolayısıyla bu görevlerin her birinde bir ihmal veya bir suistimal olmuş olabilir. Diğer görevlerin fon varlıklarının gerçekten mevcut olup olmadığını kontrolü Takasbank üzerinde. Bu görevi Takasbank yapıyor. Fonların gerçek değerinden hesaplanıp hesaplanmaması çok önemli bir konu. Özellikle bu soygun döneminde çok önemli bir konu. Mesela bir varlık var, o varlık o değeri ediyor mu etmiyor mu meselesi bunu sorgulamak Takasbank'ın görevleri arasında. Yine Tefas'la ilgili işlemleri yapmak, bir fonu Tefas'a almak almamak Takasbank'ın görevleri arasında.

"TAKASBANK GÖREVLERİNİN ÖNEMLİ KISMINDA İHMALLER YAPTI"

Biliyorsunuz Tera'nın en büyük yatırım fonunu Takasbank, Tefas'a SPK onayı olmadan koymuştu. Biz bunu ortaya çıkarmıştık ve buradan çok büyük bir vurgunun önü açılmıştı. Dolayısıyla Tefas'la ilgili yükümlülükleri var. Takasbank para piyasasından firmalara, portföy yönetim şirketlerine likitte sağlıyor. Yine mesela burada bir usulsüzlüklerini tespit ettik ve bunu Meclis'te gündeme getirmiştik. Yapılan şey neydi? Tera'ya son gününe kadar Takasbank para piyasasından, aynı zamanda İstanbul Borsası para piyasasından likitide sağlanmıştı. Dolayısıyla bizim paramızla bizim dolandırmamızın önünü açmıştı. Takasbank bu tür sorumlulukları var. Onun dışında para veren hükümet hareketlerinin kontrolünü yapma yükümlülüğü var. Ve olağan dışı işlemleri, yani bir yerde bir olağan dışı işlem varsa bunları izleme ve gerekli otoritelere bildirme yükümlülüğü var. Büyük ihtimalle Takasbank bu görevlerin önemli bir kısmında ciddi ihmaller yaptı."

"AK PARTİ BU İŞİN ORTAYA ÇIKMASINI İSTEMİYOR"

"Şu ana kadar adli veya idari açıdan soruşturma son derece yavaş gidiyor" diyen Usta, şöyle devam etti:

"Aslında bu işin AK Parti çok net şunu söyleyebiliriz. AK Parti iktidar bu işin ortaya çıkmasını, bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmasını istemiyor. 'Ucu nereye dokunursa dokunsun bu işi çözeceğiz' demişlerdi. Ama öyle bir kararlılık yok. İlk günden yapılması gereken işler 60 gün olmuş, iki ay geçmiş hala yapılmadı. Halbuki Şahap Kavcıoğlu ve Erişah Arıcan ilk gün görevden alınmalı ve soruşturmaya tabi tutulmalıydı. Yine diğer kurulu üyeleri, başkanlar, başkan yardımcıları ilk gün görevden el çektirmeleri gerekiyordu. Ama maalesef bunların hiçbirisi yapılmadı. Dolayısıyla şu anda zorunlu olarak atılması gereken adımlar atılıyor.

"SÜRECİN HIZLANMASI MAĞDURİYETLERİN AZALTILMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Bizlerin ortaya çıkardığı, gazetecilerin ortaya çıkardığı bir takım meseleler yüzünden birileri ifadeye çağırılıyor veya mallarına tedbir konuluyor. İfadeye çağırılanların yaptığı itiraflar üzerinden de belli bir şekilde iş yürüyor ama çok ağır gidiyor. Bunun hızlandırılması lazım. Hem mağduriyetlerin azaltılması açısından bu hızlandırma önemli. Hem de Türkiye ekonomisi güven kaybı yoluyla veya likitide sıkışıklığı yoluyla bu işten çok daha fazla olumsuz etkilenmeden bu mesele aydınlığa çıkarılmalıdır."