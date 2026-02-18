İyilik Sofrası ile Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine İftar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İyilik Sofrası ile Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine İftar

18.02.2026 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TDV, Ramazan boyunca 87 ülkede ihtiyaç sahiplerine iftar vererek dayanışma örneği sergileyecek.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayı boyunca başta Türkiye olmak üzere 87 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine iftar vermek amacıyla "İyilik Sofrası" kuracak.

AA muhabirinin vakıftan aldığı bilgiye göre, TDV, hayırseverlerin desteğiyle yurt içi ve yurt dışında iftar programları düzenleyecek.

Ramazanda paylaşma ve dayanışma örneklerini sergilemeyi amaçlayan vakıf, Türkiye'deki 1003 şubesi aracılığıyla her gün sıcak yemek ikramında bulunacak, 7 çeşitten oluşan ramazan menüsünü ihtiyaç sahiplerine sunacak.

Bu kapsamda Ankara'da Kocatepe Camisi avlusunda her gün 2 bin kişiye iftar verilecek.

Ankara'da ayrıca iftar saatine doğru trafikte kalan 20 bin kişiye kumanya dağıtımı yapılacak.

Yurt dışında 1 milyona yakın kişiye iftar verilecek

Türkiye Diyanet Vakfı, iyilik sofralarını 86 ülkede de kuracak.

Vakıf, yurt dışında düzenleyeceği iftar programlarıyla 1 milyona yakın kişiye iftar verecek.

Gazze'de kurulacak iyilik sofralarında ise günlük 20 bin kişiye sıcak yemek ikram edilecek.

Kaynak: AA

İyilik, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel İyilik Sofrası ile Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine İftar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

17:33
Kenan Yıldız’ın telefon duvar kağıdını görenler ’’Helal olsun’’ diyor
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler ''Helal olsun'' diyor
17:21
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
16:36
Galatasaray’ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
Galatasaray'ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
16:26
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
15:25
Eşini çocuklarının önünde öldürdü Kahreden detay ortaya çıktı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 17:44:19. #7.11#
SON DAKİKA: İyilik Sofrası ile Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine İftar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.