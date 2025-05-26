İyilik Tırı Trabzon\'da Lösemili Çocuklara Umut Oldu

Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) lösemili hastalar ve ailelerine yardım dağıtan "İyilik Tırı" Trabzon'a geldi.

"İyilik tırı" projesi kapsamında Atatürk Alanı'nda park eden tırın çevresinde oyun ve boyama parkurları oluşturuldu. Eğlenceli dakikalar geçiren çocuklar için yüz boyama ve palyaço etkinliği de düzenlendi.

Ayrıca giyim, temel gıda, kırtasiye, oyuncak ve temizlik malzemelerinden oluşan paketler, lösemi ve kanserle mücadele edenler ile ailelerine ulaştırıldı.

Tır önünde bir araya gelen lösemili çocuklar, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.