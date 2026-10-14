İyilik Var kapsamında İzmir'de çocuklar Macera Seyirtepe Parkı'nda eğlendi - Son Dakika
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İyilik Var kapsamında İzmir'de çocuklar Macera Seyirtepe Parkı'nda eğlendi

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İyilik Var kapsamında İzmir\'de çocuklar Macera Seyirtepe Parkı\'nda eğlendi
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İzmir'de sevgi evleri ve koruyucu aile yanındaki çocuklar, "İyilik Var" platformu kapsamında Macera Seyirtepe Parkı'nda eğlendi. Çocuklar zipline, tırmanma duvarı ve ağ trambolini gibi aktiviteleri deneyimledi; platformun gönüllülük faaliyetlerini yaygınlaştırması hedefleniyor.

İzmir'de sevgi evleri ve koruyucu ailelerin yanında kalan çocuklar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde hayata geçirilen "İyilik Var" dijital gönüllülük platformu kapsamında, Macera Seyirtepe Parkı'nda eğlenceli vakit geçirdi.

Alanı eğitmenler eşliğinde dolaşan çocuklar, tırmanma duvarından ip parkuruna, dev salıncaktan sapana, zipline'dan ağ trambolinine kadar birçok aktiviteyi deneyimledi.

İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, AA muhabirine, toplumda yardımlaşma ve dayanışma kültürünü güçlendirmeyi hedefleyen "İyilik Var" dijital gönüllülük platformunun gönüllülük faaliyetlerini ülke genelinde yaygınlaştırmayı amaçladığını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının projeye çok önem verdiğini anlatan Kömürcüoğlu, "Projenin amacı iyilik yapmak isteyenlerle iyilik yapılmasını bekleyenleri buluşturma. Bugün de burada bir iyilikseverimiz, koruma ve bakım altındaki çocuklarımızla koruyucu aile yanında kalan çocuklarımızı güzel bir etkinlikle buluşturdu. Onlara çok teşekkür ederiz." dedi.

Parkın direktörü Barış Erel de "Bir yıl boyunca bu projeye destek olacağız. Farklı yaş gruplarındaki çocuklarımızı ağırlayacağız. Onların mutluluğu bizim için çok kıymetli." diye konuştu.

Kaynak: AA
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