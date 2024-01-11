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İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Çeşme'de lise öğrencileriyle buluştu - Son Dakika
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İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Çeşme'de lise öğrencileriyle buluştu

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Çeşme ilçesinde düzenlenen konferansta lise öğrencileriyle bir araya geldi. Baran, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Anadolu Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi ve Hacı Murat Hatice Özsoy Anadolu Lisesi öğrencilerine bilgiler verdi. Programın sonunda ise Baran'a çiçek ve plaket takdim edildi.

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Çeşme\'de lise öğrencileriyle buluştu
11.01.2024 - 16:35,
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, İzmir'in Çeşme ilçesinde lise öğrencileriyle konferansta bir araya geldi.

Baran, Çeşme Kaymakamlığı Konferans Salonunda düzenlenen "Bilimin Gücü" konulu konferansta Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Anadolu Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi ve Hacı Murat Hatice Özsoy Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrencilere bilgiler verdi.

Programın ardından Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Şahan Çöker ile Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Doğru, tarafından Baran'a çiçek ve plaket takdim edildi.

Kaynak: AA
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İzmir, Çeşme, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Çeşme'de lise öğrencileriyle buluştu - Son Dakika
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