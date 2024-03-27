İZBAN, yerel seçimlerde ek seferler düzenleyecek

Güncel

İZBAN, 31 Mart 2024 Pazar günü, yerel seçimler nedeniyle 14 ek sefer koyacak.

İZBAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, sandık görevlileri, kartlarını ibraz etmeleri şartıyla ücretsiz seyahat edebilecek, diğer yolcular için yürürlükteki tarife geçerli olacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ek trenler, seçim sabahı 03.30'da Tepeköy, Aliağa ve Alsancak istasyonlarından her iki yöne hareket edecek. 04.30'da Tepeköy ve Aliağa'dan yola çıkacak seferlerin son istasyonu ise Alsancak olacak. Seçim sonrasında yine Tepeköy'den saat 01.01, 02.01, 03.01 ve 04.01'de, Aliağa'dan 01.40, 02.40 ve 03.40'da her iki yöne ek seferler düzenlenecek. Ayrıca 01.17'de de Çiğli'den Tepeköy'e bir ek sefer daha olacak."