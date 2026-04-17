İZBETON Yolsuzluk Davasında Duruşma Devam Ediyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 'İş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı' ile ilgili açılan ve 56 tutuksuz sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında sanıkların mevcut adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı ve 1 Temmuz'da 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 139 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından aralarında Soyer, Aslanoğlu, Kaya'nın da bulunduğu bazı şüpheliler tutuklandı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Soyer ve Aslanoğlu'nun aralarında bulunduğu sanıklar hakkında kooperatif davası açılırken, 'asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işlerindeki' yolsuzluk ile 'iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımında' yolsuzluk suçlamalarıyla 3 farklı iddianame hazırlandı. Heval Savaş Kaya 3 iddianamede de sanık olarak yer aldı.

56 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME

'İş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımında' yolsuzluk soruşturması kapsamında; 'Edimin ifasına fesat karıştırmak' suçunu birden fazla kez zincirleme şekilde işledikleri iddiasıyla aralarında Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 56 kişi hakkında 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme, sanıkların tahliyesine karar verdi. Heval Savaş Kaya ise devam devam eden iki farklı soruşturma kapsamında tutuklu olduğu için tahliye edilmedi.

KAYA'DAN TANIK TALEBİ

Tutuksuz sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi ile SS İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi'ne yönelik 'zimmet' ve 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' iddiaları soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar ile avukatlar katıldı. Geçen duruşmada istenen bilirkişi raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığı belirtildi. Duruşmada söz verilen Heval Savaş Kaya, "İZBETON'dan İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderilen bir yazı var. Bu yazıyı yazan kişi belgede görünmüyor. Yazan kişinin tanık olarak dinlenilmesini istiyorum" dedi. Söz verilen tutuksuz sanıklar da adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını talep etti.

ÜÇ KEZ ARA VERİLDİ

Sanık avukatlarının, duruşmayı SEGBİS ile kaydedilmesi yönünde talebinin ardından hakim ile avukatlar arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine hakim duruşmaya ara verdi. Ara sonrası duruşma salonuna çevik kuvvet alınması sebebiyle avukatlar ve hakim arasında bir kez daha tartışma yaşandı. Avukatlar, çevik kuvvetin salondan çıkarılması yönünde talepte bulundu. Talebin reddedilmesi üzerine tekrar çıkan tartışma sonrası duruşmaya bir kez daha ara verildi. Aranın ardından bazı avukatlar çevik kuvvetin salonundan çıkmadığı gerekçesiyle salonu terk etti. Savunma, beyan ve talepler sonrası ara karar için üçüncü kez duruşmaya ara verildi. Sonrasında açıklanan ara kararda sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına karar veren hakim, bilirkişi raporunun beklenmesine hükmedip duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,