İZELMAN Kreş ve Anaokulları'nda 5 yaş grubu öğrenciler mezun olacak

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN Kreş ve Anaokulları Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 5 yaş grubu 158 öğrenci, 14 Haziran'da düzenlenecek törenle mezun olacak. Yeni dönem başvurularının haziran ayı boyunca devam edeceği İZELMAN Anaokulları'nda, yeni eğitim dönemi ise Ağustos ayında başlayacak.

Kent genelinde 18-72 ay arası çocuklara yönelik hizmet veren İZELMAN Kreş ve Anaokulları Eğitim Merkezi, 14 okulunda 850 öğrenciye eğitim vermeye devam ediyor. Erken çocukluk döneminde erişilebilir eğitim hizmeti sunan ve bu yıl 5 yaş grubu 158 öğrencisini mezun etmenin gururunu yaşayan İZELMAN Kreş ve Anaokulları, ön kayıt başvurularını Mayıs ayında almaya başladı. Yeni dönem kayıtları, Haziran ayı boyunca devam edecek. İzmirli minikler, Ağustos ayı itibariyle kreş ve anaokullarında eğitim almaya başlayacak.

Bir ucu Dikili, bir ucu Kiraz

İZELMAN Anaokulları Müdürü Eda Kaygusuz, "İZELMAN Kreş ve Anaokulları Eğitim Merkezi'ne bağlı 14 şubemizin bir ucu Dikili, bir ucu da Kiraz'a uzanıyor. Toplam 850 öğrencimiz, merkeze bağlı kreş ve anaokullarında eğitim almaya devam ediyor. Bu yıl 5 yaş grubu 158 öğrencimizi, 14 Haziran'da Havagazı Fabrikası'nda düzenlenecek törenle mezun edecek olmanın gururu ve heyecanını yaşıyoruz. İZELMAN'ın kreş ve anaokullarında eğitim görecek öğrenciler için ön kayıtlarımız mayıs ayında başladı. Haziran ayında da başvurularımız devam edecek. Ağustos ayında yeni döneme başlayacağız" dedi.

Proje tabanlı eğitim programları

İZELMAN Kreş ve Anaokulları Eğitim Merkezi'nin 07.00-18.00 saatleri arasında eğitim verdiğini hatırlatan Kaygusuz, "Öğrencilerimize bilişsel, duygusal, motor, dil ve öz bakım becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler veriyoruz. Dış geziler ve robotik kodlama, İngilizce, görsel sanatlar ve cimnastik gibi branş derslerin yanı sıra Psikososyal Destek Birimi ekibimizle de proje tabanlı eğitim programlarını yürütüyoruz. Eğitim programımızda bir konu belirleyen öğrencilerimiz, velilere sunum yapıyor. Hem velilerimiz sınıfa girerek çocuklarının yaşam alanlarını ziyaret ediyor hem de çocukların özgüveni artıyor" diye konuştu.

Öğrencilere ve ailelerine psikososyal destek

İZELMAN Anaokulları'nda psikolojik danışman olarak görev yapan Özlem Mutlu Işık da Psikososyal Destek Birimi'nin yaklaşık bir yıldır öğrencilere ve ailelerine hizmet verdiğini ifade etti. Mutlu Işık, "Kendi alanında uzman sosyolog, psikolog ve uzman psikolojik danışmanlardan oluşan birimimiz çocuklarımızı ve ailelerini yakından takip ediyor. Yaptığımız birtakım atölyelerle öğrencilerimizin farkındalıklarını artırıyoruz. Çocuklarda tespit ettiğimiz gelişim bozukluğu, sosyal etkilenme ile otizm eğilimi gibi durumları kendi içimizde değerlendirip gerekli olması halinde aile ile iş birliği içinde disiplinler arası bir şekilde yönlendiriyor, çocukların gelişimsel dönemleriyle gerekli uyumu yakalama fırsatı sağlıyoruz" bilgisini verdi.

Robotik kodlama öğreniyorlar

İZELMAN Anaokulları'nda robotik kodlama öğretmeni olarak görev yapan Mete Gökhan Ünal da "Robotik kodlama dersinde, Hollanda ve Finlandiya eğitim modeli olan STEM eğitim modelini uyguluyoruz. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini, öğrencilerin seveceği şekilde yurt dışından temin ettiğimiz eğitim setleri ile beraber uyguluyoruz. Oyunlar oynayarak analitik zekalarını geliştirip bilim ve teknoloji derslerine onları hazırlıyoruz ve çocuklara robot kullanmayı öğretiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu konudaki vizyonunun öncülüğü sayesinde öğrencilerimizin bilişsel ve analitik olarak gelişmelerini sağlamak istiyoruz. Hedefimiz, onların birer takım oyuncusu olmasını ve problem çözme yetenekleri gelişmiş lider öğrenciler olarak büyümelerini sağlamak" ifadelerini kullandı.