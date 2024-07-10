İZELMAN OSGB, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Yüksekte Çalışma Eğitimi Veriyor

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(İZMİR) - Türkiye'nin ilk kamu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) olarak 2011'den bu yana hizmet veren İZELMAN OSGB, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde iş kazalarını en aza indirmek için çeşitli risk gruplarında çalışanlara yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, yüksekte çalışan personele yüksekte çalışma eğitimi verildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin tek bir merkezden planlanması, denetlenmesi, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması hedefiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerine hizmet vermeye başlayan İZELMAN OSGB, toplamda 17 bin çalışanın İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini yerine getiriyor. Bu eğitimlerden biri olan yüksekte çalışma eğitimi ise 3-4 Temmuz tarihlerinde verildi. Çalışanların güvenli bir şekilde yüksekte iş yapabilmeleri için gereken bilgi, beceri ve davranışları içeren eğitimlerde, yüksekte çalışmanın riskleri, iş için gerekli ekipmanların doğru kullanımı, acil durumda ne yapılması gerektiği gibi hayati öneme sahip bilgiler aktarıldı. İş Güvenliği Uzmanları Gamze Göktan ve Çağrı Kadir Onay tarafından verilen eğitimler, asansör bakım onarım işleri, ağaç budama, çatı bakım onarım gibi yüksekte çalışan risk grubundaki personele yönelik düzenleniyor. Eğitimlere, işyeri hekimlerinin muayenesi sonucu yüksekte çalışmaya uygun bulunan personel katılabiliyor.

"Önce riskleri belirliyoruz"

Eğitimler hakkında bilgi veren İş Güvenliği Uzmanı Gamze Göktan, "Bu eğitimlerle çalışanları bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Yüksekte çalışırken sadece emniyet kemerini takmak, güvenliği sağlamak anlamına gelmiyor. Çalışılan alanda rüzgar tehlikesi, kayma, düşme riski gibi birçok faktör var. Önce çalışma ortamındaki riskleri belirleyip personele anlatmaya çalışıyoruz. Ardından alınması gereken önlemler ve çalışırken nasıl davranılması gerektiği konusunda bilinçlendirme yapıyoruz. Bu eğitimleri tekrar ettikçe katılımcıların bilgileri taze kalıyor" dedi.

Teorik ve pratik eğitim

İş Güvenliği Uzmanı Çağrı Kadir Onay da "Yüksekte çalışma eğitimi, aslında her personel için önemli. Çünkü belirli bir seviye farkı bulunan ve düşüldüğünde yaralanma ihtimali olan her iş, yüksekte çalışmadır. Bunun için çalışırken önlem almamız gerekiyor. Çalışanları daha bilinçli hale getirmek için bu eğitimlerimiz devam ediyor. Hem teorik hem de pratik eğitimler çok önemli. Pratik eğitimler, verilen bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlıyor" bilgisini verdi.

"Dikkatli çalışmaya devam edeceğiz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde asansör bakım onarım işleri alanında çalışan Yasin Dalgıç, "Yüksekte çalışmak düşme, sakatlanma ve yaralanma ihtimalini artırıyor. Bu eğitimler bize çok faydalı oluyor. Bilgilerimizi tazeliyoruz. Kurallara uyarak daha dikkatli olmaya devam edeceğiz" dedi. Çağrı Çam isimli personel ise "Yüksekte çalışırken kemer takmanın ve diğer aparatların kullanımının ne kadar önemli olduğunu, bu eğitimle bir kez daha öğrendik. Yüksekte çalışırken kazanın meydana gelmesi, telafisi olmayan sonuçlar doğurabilir" diye konuştu.

İZELMAN AŞ 6331 sayılı yasa gereği çalışanlarına düzenli olarak işyeri tehlike sınıfına göre temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri de veriyor. Az tehlikeli işyeri sınıfındaki personeline 3 yılda bir 8 saat, tehlikeli işyeri sınıfındaki personeline 2 yılda bir 12 saat, çok tehlikeli işyeri sınıfındaki personeline de her yıl 16 saat temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenliyor.