Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde cezaevinden izinli çıkan hükümlü, 222 sentetik ecza hapla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli "Yunus" timi, Alaybey Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında şüphelendikleri R.K'yi (23) durdurdu.
R.K'nin üzerinde 222 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Cezaevinden izinli çıktığı belirlenen hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › İzinli Çıkan Hükümlü 222 Hapla Yakalandı - Son Dakika
