İzinsiz Altın Üretimine Operasyon
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzinsiz Altın Üretimine Operasyon

16.04.2026 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NZP Gold'a düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı, suç gelirlerine el konuldu.

İZİNSİZ altın üretimi yaparak sertifikasız şekilde piyasaya sürdükleri belirlenen NZP Gold ve bağlı şirketlere operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, suç gelirlerinden elde edilen malvarlıklarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Kurulan örgüte üye olmak, 'Resmi belgede sahtecilik', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık', 'Paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün liderliğini Murat Niziplioğlu'nun yürüttüğü, NZP Gold ve bağlı şirketler aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan rafineri faaliyet izni olmaksızın izinsiz gram altın üretimi yaptığı, bu ürünleri sertifikasız ve resmi kayıtlara tabi olmadan kendi firmalarına ve piyasaya arz ederek yüksek miktarda haksız kazanç sağladığı ve sistematik şekilde dağıtımını gerçekleştirdiği tespit edildi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Örgüt mensubu olduğu iddia edilen toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Niziplioğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren 4 şirkete yönelik İstanbul'da 13 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin suç gelirleriyle elde edilen malvarlıklarına el konuldu.

Kaynak: DHA

Operasyon, Gözaltı, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 11:14:45. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.